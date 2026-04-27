蘇一峰批賴清德也要求看病歷 慘遭當事醫生狠狠打臉

網紅醫師蘇一峰批評賴清德2023年前往屏東榮總要求看病歷，當時在場的醫生隨即出面狠狠打臉。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲日前夜闖新光醫院護理站引發爭議，網紅醫師蘇一峰反咬賴清德於2023年擔任副總統時，前往屏東榮總要求看病人病歷的行為更加可議，不過，當時在場的醫生隨即出面狠狠打臉蘇一峰。

蘇一峰Threads文章指出，賴清德要求屏榮的醫護打開電腦斷層給他看，但問題在於還有一大堆官員圍觀，不禁讓人懷疑是否已侵犯隱私、是否有得到病人同意，而且可能對醫療團隊造成很大的壓力。蘇一峰說，相比之下，柯文哲至少是家屬找去新光醫院的。

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對此，當時在屏榮服務的張姓醫生出面回覆，指稱賴清德那天是上午9點半過來的，病患在8點半就知道賴要過來了，並且也同意讓賴清德了解病況，後面還拿到慰問紅包。

張醫師說，賴清德和衛生福利部官員基本上只是看了骨頭重建的電腦斷層，自己也只是把電腦斷層打開沒做任何說明，賴清德等人看完後說電腦斷層很精密、屏榮的儀器很好。

張醫師指出，其實真的要感謝賴清德，因為患者無法移動到其他醫院，必須要請南部醫學中心整形外科醫師來支援，屏榮院長特別商請賴清德幫忙處理，後來順利跨院幫忙這名患者。

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