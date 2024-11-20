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    7旬翁強拉女童要帶回家請吃糖 被社區公告「擄小孩」吃官司

    旅居加拿大返國居住的任姓老翁，涉嫌在電梯強拉女童，驚動社區貼出公告「有可能是擄小孩事件」。（記者余瑞仁翻攝）

    旅居加拿大返國居住的任姓老翁，涉嫌在電梯強拉女童，驚動社區貼出公告「有可能是擄小孩事件」。（記者余瑞仁翻攝）

    2024/11/20 16:12

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕旅居加拿大、近年返國在桃園市居住的任姓老翁，今年3月1日某日傍晚在所居住同社區見長姓女童有禮貌，「想請她回家吃糖」，女童不願，卻強行將她拉出電梯，搭乘同電梯的社區黃姓主委見狀出言制止，任男才罷手離去，社區還為此公告「有可能是擄小孩事件」。案經女童家長報警，警方查出任男是同社區住戶，通知到案後函送偵辦，桃園地檢署今偵結，將任男依略誘未遂罪嫌起訴。

    檢警調查，今年3月1日傍晚5點40分，75歲的任男搭乘電梯時見11歲居住同社區長姓女童物品掉落幫忙撿拾，女童有禮貌致謝，任卻突然要求女童跟他回家，女童根本不認識任男而拒絕，任卻出手拉扯女童手臂，欲將女童強行帶往他家，幸好也搭乘同電梯的社區黃姓主委見狀出言制止，任男才離去，案經女童母親向桃園警分局報案；警方查出任男為該社區住戶，通知到案詢問後函送桃檢偵辦。

    檢方調查時，任男喊冤稱自己旅居加拿大多年，4年前搬回桃園居住，案發當時返家搭電梯，見女童有東西掉落，他幫忙撿起，女童很有禮貌致謝，這讓他想起住在國外的孫女，才想要請女童到他家請吃糖果餅乾，沒想到會被誤認為擄小孩，況且當時電梯內還有其他人，怎可能會當眾犯案。但檢方認為，任男在女童表達不願意同行意願後，卻強行而為，所為涉犯刑法略誘未遂罪、兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對兒童犯強制未遂罪，從重依略誘罪嫌論處，偵結將他提起公訴。

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