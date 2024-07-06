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誇張！劣警攜「卷宗」見毒販「碰觸警察紅線」判刑2年3個月不能緩刑

劉員涉嫌洩密等行徑，被中檢抨擊碰觸警察最不應該碰的紅線，一審判刑2年3月，二審駁回劉員上訴。（記者張瑞楨攝）

劉員涉嫌洩密等行徑，被中檢抨擊碰觸警察最不應該碰的紅線，一審判刑2年3月，二審駁回劉員上訴。（記者張瑞楨攝）

2024/07/06 16:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局霧峰分局小隊長劉正雄，2016年起把執行賭博查緝專案時間，洩密給經營網路博奕的友人，之後變本加厲，甚至帶辦案的整個卷宗到聲色場所，與涉嫌販毒的張皓閔見面，讓張男潛逃中國至今未歸，檢察官抨擊他「碰觸了警察人員最不應該碰觸的紅線」，法官也質疑他任警31年，犯罪時間長達7年，內神通外鬼，嚴重傷害國家公權力，依洩密等罪名判刑2年3月。

判決書指出，劉員擔任中市警局第六分局偵查隊小隊長期間，2016年用通訊軟體LINE，向經營網路博奕的友人通報，「專、案」、「大家都看得懂」，洩露查緝時間給朋友，他之後轉任霧峰分局偵查隊小隊長期間，寧姓毒品人口懷疑自己被警察跟蹤，拍下附近持手機男子與可疑汽車車牌，向劉員詢問「你們的人和車嗎？（指便衣警察與偵防車）」，劉員查內部資料，回覆寧男「這是其他警察單位的偵防車。」

2017年間，劉員又兩度把民眾的個人資料，洩漏給不相關的退休偵查佐，以及嘉義的王姓警察。

台中地檢署於2023年4月指揮霧峰分局偵辦「LinKai」網路販毒集團，拘提主要大麻藥頭李嘉樂（涉犯8起販賣第二級毒品罪偵查中），李供述乾燥大麻花來源是張皓閔等3人，張皓閔發現警察向銀行調閱他的銀行帳戶，便聯絡劉員打探案情，不料劉員竟帶著李嘉樂檢舉等卷宗，到南投一家「SPA舒壓會館」，把全部警詢筆錄等資料告訴張男，張男趕緊於同年5月19日，從金門透過小三通躲到中國，迄今未歸。

台中地院一審時，劉員坦承犯行，法官認定他觸犯3次公務員洩漏國防以外應秘密，2次公務員假借職務機會非法利用個人資料罪，以及公務員登載不實準文書犯行1次，總共6罪，三罪分別判刑7月（可易科罰金），6月與1年2月（不可易科罰金），合計2年3月。

劉員上訴二審，以坦承犯行等理由，聲明從輕量刑，並諭知緩刑，讓他免除蹲苦窯，高等法院台中分院卻認為，劉員任警31年，6次犯行時間衡跨7年之久，身為第一線執法者，又是小隊長，卻是內神通外鬼，對國家公權力、法秩序造成重大傷害，若給他緩刑，其他兢兢業業、如履薄冰的執法人員將情何以堪？檢察官還強調，劉員碰觸了警察人員最不應該碰觸的紅線，甚至把污點證人洩漏給主嫌張皓閔，讓污點證人質疑警方的公信力，據此駁回上訴，可上訴三審。

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