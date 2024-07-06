暑假網路找打工遇詐 女大生帳戶成人頭帳戶遭警示

刑事局今提醒民衆網路求職，小心受騙。（刑事局提供）

2024/07/06 15:55

〔記者邱俊福／台北報導〕中部1名女大學生上月底透過網路找暑假打工機會，卻誤入詐團陷阱，提供對方銀行帳戶提款卡及密碼，5天後驚覺帳戶無法使用，被銀行列為警示帳戶，始知變成詐團人頭帳戶報警。刑事局今提醒民衆網路求職，小心受騙。

刑事局表示，上月底，該女大生以「寒暑假打工」、「高時薪現領」等關鍵字，於臉書搜尋後加入一打工社團，看到徵求家庭代工的廣告，點擊後加入一不明女子之LINE好友，對方稱可代為購買材料，且提供帳戶可補助材料費為由，誆稱一個帳戶補助1萬元。

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女大生一心想賺取外快，便按照指示將數張提款卡以超商交貨便寄出並提供提款密碼，對方甚至提醒女大生不要向超商店員提及寄送之內容物為金融卡片，直到5日後女大生無法轉帳給朋友，帳戶業遭銀行警示，方知被騙。

另名吳姓男子則在今年5月初在臉書看到徵求打字員工作訊息，點擊訊息後加入一不明女子之LINE好友，一開始打字達到標準後確實可以領到工資，但對方後來將吳男拉進500多人之派遣工群組，聲稱正有虛擬資產賺錢企劃，並稱此為高報酬項目，同時群組內詐團暗樁附和PO出收益截圖。

吳男經按照對方指示將虛擬貨幣轉入或轉出至虛擬錢包，並巧立名目向吳男收取保證金、手續費等費用，等到吳男匯款逾140萬，要贖回時對方開始百般推拖，甚至人間蒸發，才驚覺遭受詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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