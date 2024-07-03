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21歲日女涉霸凌殺害高中生 再爆和辦案刑警發生肉體關係

霸凌殺害北海道女高中生村山月的主嫌内田梨瑚。（圖翻攝自X平台）

霸凌殺害北海道女高中生村山月的主嫌内田梨瑚。（圖翻攝自X平台）

2024/07/03 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道今年4月發生一起霸凌殺人事件，一名女高中生遭綁架從大橋上推落溺斃，警方於6月逮捕被認定為主謀21歲女嫌。沒想到近日傳出該名女嫌與承辦此案的刑警發生肉體關係，還有自稱是女嫌同儕的人爆料，女嫌本來就是個「慾女」，引發日本社會熱議。

根據日媒《週刊文春》3日報導，北海道留萌市17歲女高中生村山月今年4月失蹤，當地警方獲報後開始找人，今年5月底在北海道石狩川下游發現其遺體。警方在遺體發現生前有被霸凌過的痕跡，後續調查村山月的交友狀況後發現，來自北海道旭川市的21歲女子内田梨瑚涉有重嫌。

據悉，村山月生前疑因盜用内田梨瑚的照片放在社交軟體上，内田梨瑚發現後找上村山月與之發生爭執，除了要求撤照還勒索10萬日元（約新台幣2萬元）。但村山月不從，內田氣得找了3名朋友綁架村山月到旭川市神威古潭的神威大橋上，將她從橋上推落，被害人不幸溺斃，遺體直到5月底漂流至石狩川下游才被發現。

今年6月，警方依敲詐勒索、監禁、謀殺等罪嫌逮捕内田梨瑚和3名共犯。內田坦承確實有綁架村山月到神威大橋，但她沒有將村山月推落，而是把她留在橋上後逕自離去，不知道村山月怎麼會掉落溺水。

目前全案還在調查中，不過《週刊文春》接獲爆料，北海道旭川中央警察署一名承辦此案的刑警與内田梨瑚有染。對此，旭川中央署署長沒有直接否認此事；北海道警察總部則稱，不會對個別事件做出回應。該消息曝光後引發日本社會熱議，《週刊文春》直言，北海道警方有責任就嫌犯與辦案刑警發生不倫，是否影響這起謀殺案調查給出詳細解釋。

此外，有自稱是内田梨瑚高中同學的人向《週刊文春》表示，內田在男生當中相當受歡迎，原因是她對性相當開放，除了會主動要求同學撫摸她的陰部，還和多名男生發生肉體關係，「我不認為她有特定伴侶，她可以馬上跟任何人上床。事實上，比起同齡的男生，我覺得她反而比較常跟年長的男性發生關係。」

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