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    中選會：41件罷免案疑涉偽造或死亡連署皆已告發

    中選會今天表示，41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發，選務機關沒有任何差別對待。（記者李文馨攝）

    中選會今天表示，41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發，選務機關沒有任何差別對待。（記者李文馨攝）

    2025/04/15 18:05

    〔記者李文馨／台北報導〕多件罷免案涉嫌造假，中選會今天表示，41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉最高檢察署告發，選務機關沒有任何差別對待；針對告發標準，副主委陳朝建受訪表示，如有1件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發。

    中選會表示，今年2月間共收到61件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計41件，截至11日已依法循例告發39案件，今（15日）則再依法告發2件，41案均函轉最高檢予以告發，選務機關皆依法循例辦理並無任何差別對待。

    針對告發標準，陳朝建受訪說明，選務機關經各地市縣政府戶政事務所暨各地選委會查對後的結果，知有犯罪嫌疑如有1件以上為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造情事者，即依法循例應予職務告發，轉由司法檢調機關依法偵辦之。

    陳朝建強調，中選會告發的41件罷免案，是依法循例辦理的選務事項，且過去以來皆採未指名告發方式處理，至於有心人士亂指胡扯選務機關是採指名告發，則核與事實不符。

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