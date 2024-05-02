梨泰院踩踏釀159死 韓國會今通過法案授權重新調查

南韓國會今下午舉行全體會議表決後通過《梨泰院慘劇特別法》授權重新進行調查。佛教僧侶2023年10月29日於梨泰院為遇難者祈禱。（美聯社）

2024/05/02 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓朝野兩黨昨就《關於查明十二九梨泰院慘劇真相、防止類似事故再發以及保障受害者權利的特別法案》，以下簡稱《梨泰院慘劇特別法》達成一致，並在1日晚間提交國會，國會今下午舉行全體會議表決後通過法案授權重新進行調查，梨泰院大規模踩踏事故釀159人死亡，迄今已達1年6個月左右。

綜合《韓聯社》和韓媒報導，南韓執政黨國民力量首席副黨鞭李亮壽與最大在野黨共同民主黨首席副黨鞭樸柱民昨於國會公佈宣布，朝野兩黨針對《梨泰院慘劇特別法》中的特別調查委員會組織結構、活動時間、調查方式等達成一致協議，並在1日晚間提交國會。

請繼續往下閱讀...

國會今（2日）下午舉行全體會議，以259票中的256票讚（98.84％）、3票棄權（1.16％）通過《梨泰院慘劇特別法》，棄權3人分別是人民力量議員徐秉洙、禹信求、金根泰。

在此之前，今年1月民主黨單獨處理法案，之後總統尹錫悅行使再議要求權（否決權），將法案發回國會重新審議。《梨泰院慘案特別法》核心內容是組成特別調查委員會對梨泰院踩踏事故重新進行調查，特別委員由1名主席和8名成員組成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法