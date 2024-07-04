鹿港美食少一味！排隊名店「阿彬爌肉飯」突停業 老闆曝原因

鹿港「阿彬爌肉飯」是許多鹿港人的深夜食堂選，如今傳出停止營業，不少人直呼好可惜。（擷取自阿彬爌肉飯臉書；本報合成）

2024/07/04 07:47

首次上稿 07-03 20:21

更新時間 07-04 07:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮第一市場是美食一級戰區，位於市場外的排隊名店「阿彬爌肉飯」3日在臉書宣布「即日起停止營業」，許多人直呼「好可惜」、「好想哭」，鹿港人的深夜美食從此只能成為回憶。老闆梁士彬說，夫妻倆的年紀都大了，也找不到人手接班，才做出這個重大決定！

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梁士彬說，他跟老婆郭玉嬌從1996年開始賣爌肉飯，原本凌晨才開賣，後來改賣深夜時段，許多人反映太晚賣了，所以又提早到晚上7點多開始賣，讓民眾在深夜就算肚子餓了，也能飽餐一頓。而大家都叫他「阿彬」，就以「阿彬爌肉飯」為店名。

梁士彬指出，「阿彬爌肉飯」一賣就是28年，他跟老婆年紀增長，長期切菜備料、熬煮爌肉與炒菜，手常常酸痛，加上也沒人接班，這幾年來都有想說不做了，營業時間也改為每星期只做3天，只賣星期三、星期四與星期五。前幾天老婆也喊說身體有點累、不太舒服，他才毅然決然說，「那就收起來好了」，老婆也欣然同意。

梁士彬說，宣布停止營業後，許多老客戶覺得很可惜，但他覺得，自己已經72歲了，應該多一點休息時間，賣爌肉飯要從早備料到晚上營業，實在也累了，不賣了之後，他跟老婆也可以清心許多，休息才能走更遠的路。

鹿港鎮洛津里長黃文秋說，他今天才在路口遇到「阿彬」，還跟「阿彬」說，「我75歲都還在賣豬肉，你72歲還年輕啦！」但「阿彬」堅持要休息，真的很可惜。

鹿港鎮長許志宏說，「阿彬爌肉飯」真的很好吃，不賣真的很可惜，這是鹿港人都愛吃的夜間美食。

縣議員施佩妤指出，「阿彬爌肉飯」就在鹿港第一市場外面、玉珍齋百年糕餅老店旁邊，是許多鹿港人都喜歡的深夜食堂。

鹿港鎮民楊明崇說，「阿彬爌肉飯」其實像是深夜自助餐，除了招排爌肉，還有魚肉以及許多青菜可選，連湯都很好喝，尤其是鹿港廟會很多，許多宮廟都很喜歡跟「阿彬」訂餐，未來鹿港又少了一樣特色美食。

鹿港鎮的「阿彬爌肉飯」今天在臉書公布停止營業。（擷取自阿彬爌肉飯臉書）

鹿港「阿彬爌肉飯」在臉書公布停止營業，讓鹿港人大嘆美食又少了一味。（擷取自阿彬爌肉飯臉書）

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