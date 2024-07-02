烏克蘭破「政變陰謀」！國安部門揭露詳細內情

烏克蘭最高拉達（國會）的議事大廳。（路透檔案照）

2024/07/02 20:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國家安全局（SBU）1日說，烏克蘭成功挫敗了一起企圖推翻政府的陰謀，該陰謀「將對俄羅斯有利」。

報導指出，據SBU在Telegram上的公告，陰謀者計劃6月30日在基輔引發暴動，藉此奪取烏克蘭最高拉達（國會），推翻軍事和政治領導層。

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目前尚不清楚被指控者是否與俄羅斯有任何關聯。俄羅斯已對烏克蘭發動了長達2年半的全面侵略戰爭。據SBU透露，4名嫌疑人已被確認，其中2人已被拘留。如果罪名成立，他們可能面臨最高10年的刑期。SBU說，已查獲武器、彈藥、手機、電腦及其他證據。

根據烏克蘭檢察總長辦公室的說法，這次政變的主要策劃者租借了一個可容納2000人的大廳，並從私人公司招募軍事人員和武裝保全來「奪取」國會。目前尚不清楚檢察官是否會尋求追捕更多嫌疑人。

SBU指出：「為了實施這一犯罪計畫，主要策劃者涉及了多名同夥，包括來自基輔、第聶伯和其他地區的社區組織代表。」

CNN報導提到，這次在基輔的陰謀發生之際，俄羅斯利用烏克蘭兵力資源減少及對西方武器的依賴，在戰場上取得了緩慢但穩定的進展。烏克蘭官員說，俄羅斯軍隊6月30日在南部城鎮維爾尼揚斯克（Vilniansk）發動飛彈襲擊，造成包括3名兒童在內的7人死亡，促使總統澤倫斯基呼籲提供更多遠程武器。

澤倫斯基在Telegram寫道：「我感謝所有提供幫助的夥伴。我們需要的決定必須加快。在這場戰爭中，任何決策的延遲都意味著失去生命。」

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