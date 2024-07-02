瑞典通過「全球第一」新法︰祖父母可享3個月帶薪育嬰假

今年7月1日，瑞典政府推出最新法案，允許成為祖父母的國民，在照顧1歲以內的孫子女時，向公司請最久3個月的帶薪「育孫假」。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/07/02 20:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在北歐的瑞典，雖然全國僅約1050萬人口，但卻擁有全世界家長都非常羨慕的育兒福利，像是長達16個月的育嬰假等。今年7月1日，這個育兒福利聞名全球的國家，再度推出全球家長非常羨慕的最新法案，瑞典政府允許當祖父母的國民，在照顧1歲以內的孫子女時，向公司請最久3個月的帶薪「育孫假」。

綜合外媒報導，被讚譽全球育兒福利最先進的瑞典，於今年再次推出令人驚訝的最新法案。報導指出，瑞典政府從今年7月1日起，允許家中有新生兒的父母，將自己的帶薪育嬰假期，轉移一部分給新生兒的祖父母；夫妻2人分開計算，每人最多可轉移45天；至於單親家庭，則可以直接轉移90天。

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根據瑞典現行法律，每個孩子在出生後，父母能享有長達480天（約16個月）的育嬰假，其中390天的育嬰補貼，是根據父母現職的全薪計算；而剩下的90天，則是政府給予父母每天固定180瑞典克朗（約新台幣482元）的津貼。不僅如此，為確保父母能在育兒過程中投注足夠的心力，育嬰假的其中180天（夫妻各90天）禁止轉給配偶。

報導指出，瑞典育兒福利經常領先全球，不僅早在50年前，就立法讓父親也享有與母親相同的育嬰假，還有推出像是允許父母申請減少每日出勤的工作時數政策。不過工時減免屬於育兒上的「權利」而非社會補助，所以工時的減少也等於薪資下降，但仍有許多瑞典父母會選擇在小孩8歲前減少工時，公務員甚至能延長到小孩12歲。

此外，瑞典之所以能有如此優渥的社會福利，背後原因則與該國福利一樣聞名全球的「極高稅金」。報導指出，以平均來說，瑞典人必須將工作所得的3分之1上繳國庫，且根據累進稅率，薪水越高稅負越重，可高達57%；但許多瑞典人願意忍受重稅，是因為非常信任政府機關和公務人員，會在醫療保健、學校、長照等方面提供最好品質。

瑞典是一個以育兒福利聞名全球的國家，制定許多全球家長非常羨慕的法案。示意圖。（資料照，美聯社）

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