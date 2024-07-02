為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

瑞典通過「全球第一」新法︰祖父母可享3個月帶薪育嬰假

今年7月1日，瑞典政府推出最新法案，允許成為祖父母的國民，在照顧1歲以內的孫子女時，向公司請最久3個月的帶薪「育孫假」。示意圖。（資料照，美聯社）

今年7月1日，瑞典政府推出最新法案，允許成為祖父母的國民，在照顧1歲以內的孫子女時，向公司請最久3個月的帶薪「育孫假」。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/07/02 20:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在北歐的瑞典，雖然全國僅約1050萬人口，但卻擁有全世界家長都非常羨慕的育兒福利，像是長達16個月的育嬰假等。今年7月1日，這個育兒福利聞名全球的國家，再度推出全球家長非常羨慕的最新法案，瑞典政府允許當祖父母的國民，在照顧1歲以內的孫子女時，向公司請最久3個月的帶薪「育孫假」。

綜合外媒報導，被讚譽全球育兒福利最先進的瑞典，於今年再次推出令人驚訝的最新法案。報導指出，瑞典政府從今年7月1日起，允許家中有新生兒的父母，將自己的帶薪育嬰假期，轉移一部分給新生兒的祖父母；夫妻2人分開計算，每人最多可轉移45天；至於單親家庭，則可以直接轉移90天。

根據瑞典現行法律，每個孩子在出生後，父母能享有長達480天（約16個月）的育嬰假，其中390天的育嬰補貼，是根據父母現職的全薪計算；而剩下的90天，則是政府給予父母每天固定180瑞典克朗（約新台幣482元）的津貼。不僅如此，為確保父母能在育兒過程中投注足夠的心力，育嬰假的其中180天（夫妻各90天）禁止轉給配偶。

報導指出，瑞典育兒福利經常領先全球，不僅早在50年前，就立法讓父親也享有與母親相同的育嬰假，還有推出像是允許父母申請減少每日出勤的工作時數政策。不過工時減免屬於育兒上的「權利」而非社會補助，所以工時的減少也等於薪資下降，但仍有許多瑞典父母會選擇在小孩8歲前減少工時，公務員甚至能延長到小孩12歲。

此外，瑞典之所以能有如此優渥的社會福利，背後原因則與該國福利一樣聞名全球的「極高稅金」。報導指出，以平均來說，瑞典人必須將工作所得的3分之1上繳國庫，且根據累進稅率，薪水越高稅負越重，可高達57%；但許多瑞典人願意忍受重稅，是因為非常信任政府機關和公務人員，會在醫療保健、學校、長照等方面提供最好品質。

瑞典是一個以育兒福利聞名全球的國家，制定許多全球家長非常羨慕的法案。示意圖。（資料照，美聯社）

瑞典是一個以育兒福利聞名全球的國家，制定許多全球家長非常羨慕的法案。示意圖。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
調查：逾半企業生育不友善、女性離開職場首因是育兒
2024/05/11 15:46

調查：逾半企業生育不友善、女性離開職場首因是育兒
少子化浮現亡國危機 南韓總統尹錫悅宣布國家進入人口緊急狀態
2024/06/19 16:44

少子化浮現亡國危機 南韓總統尹錫悅宣布國家進入人口緊急狀態

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
如何減緩少子化？ 中國專家竟稱︰縮短教育時間即可提高生育率
2023/01/17 16:24

如何減緩少子化？ 中國專家竟稱︰縮短教育時間即可提高生育率
少子化若持續惡化 ！日本經濟專家：40％市區町村未來恐消失
2024/04/24 16:38

少子化若持續惡化 ！日本經濟專家：40％市區町村未來恐消失

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
芬蘭女力內閣新計畫 擬讓父母有相同帶薪育嬰假
2020/02/05 22:42

芬蘭女力內閣新計畫 擬讓父母有相同帶薪育嬰假
世銀報告：全球僅6國兩性職場完全平等 台灣亞洲第一
2019/03/04 10:05

世銀報告：全球僅6國兩性職場完全平等 台灣亞洲第一
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播