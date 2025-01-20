藍白大砍預算風暴襲來 卓揆轟：毀滅中華民國第一步

行政院長卓榮泰今日召開記者會，呼籲立法院國民黨團、民眾黨團收回刪減預算提案。（記者羅沛德攝）

2025/01/20 10:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，今日將展開表決大戰。行政院長卓榮泰上午親率一級部會首長召開記者會，痛批立法院國民黨團、民眾黨團所提預算刪減及凍結案所帶來的預算風暴，將數發部、NCC預算刪至1元，是毀滅中華民國、毀滅國家的第一步，惡劣行為前所未見。

立法院會上週五審查114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍939億7500萬元，創下史上新高。今日將繼續處理立法院國民黨團、民眾黨團所提700多件刪減案，預計再砍1235億元。

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卓榮泰指出，上週五行政院院會後與幾位部長向國人報告，籲請立法院審慎審議中央政府總預算，看到3000多件提案，讓公務人員承受相當大工作壓力，總預算通刪939億元，這是非常荒謬的，上週五至今是一場預算風暴席捲台灣，國人都在看立法院會如何審總預算。

卓榮泰提及，台灣百工百業出面呼籲，如果國會無法傾聽民意、懸崖勒馬，這場風暴將無法止息，將對政府機關運作造成無法彌補的錯誤和損失。今天開始還有700多件刪減、凍結提案，未來無法推動政務，他要呼籲凡阻礙國家發展的通刪案，請重新審議。架空癱瘓政府機關的提案，請全數撤回，對文化預算、打詐預算及民生撥補預算，請在野黨團全數保留。

卓榮泰強調，今年刪減預算數比往年大增，過去3年平均刪除290億元，現在已通刪939億元，預估最高可達至1500億至2100多億元，將是過去4.8倍至6.9倍，凍結數高達2600億元，較過去高出20倍，這種刪減只有國、眾黨團做得到，已經激起國人強烈反彈。

卓榮泰表示，刪除司法院、監察院、總統府國務機要費等預算，這是報復性刪除，希望在野黨傾聽民意停止錯誤。通案刪減更不合理，包括國內外差旅費、媒體宣傳費被刪，都將影響政府運作，最近他到金門遇到陳玉珍，後來也看到黃國昌，在野黨稱刪減比例不過跟去年度一樣，僅3點多%，怎麼會無法運作，這種大有盲點。

卓痛批黃國昌忙著選黨主席 忘記政府多做多少事

卓榮泰痛批，黃國昌立委忙著選黨主席，忘記政府多做多少事，這個疏忽是惡意、故意的。政府需投入更多公共建設，這是振興國內經濟，也都有嚴謹的監督，立委縱然不理解之處，但不應該故意疏露，規模已超出歷年來刪減規模。

「湊足水桶的預算審計方式前所未見！」卓榮泰批評，這對政府十足惡意，許多預算被通刪60%，例如衛福部旅費，這在疫情發生時將造成多大損害。政府對非洲豬瘟、口蹄疫防治已達到成效，與國際討論一項都不能少，這種惡意刪除將沒有進行防治。內政部、消防署有防災援外工作，刪除這麼大比例，未來國際合作寸步難行。

在文化方面，卓榮泰說，如果國際連結、媒體宣傳停止，過去努力將化為烏有，大阪世界博覽會今年4月即將開始，難道政府不需要大力宣傳台灣嗎？連這項預算也被刪掉，任務將無法進行。不合理和刪減將造成政府「零零落落」，要請國會重新審議，撤回刪減提案。

卓榮泰更說，將數發部、NCC預算刪至1元，這是毀滅中華民國第一步，更是毀滅國家的第一步，這種惡劣行為前所未見。數發部預算剩1元，面對資安攻擊將無力維護，也沒有辦法培訓數十萬資安人員。NCC很多射屏器材的認證將與國際脫節，當台灣與國際斷聯，出事將至國人於險境。將陸委會業務費刪至1元，兩岸將不需要交流，在中國的台商、民眾無法得到政府政策和資源協助。

卓榮泰批評，連行政院個資保護委員會預算也被全部刪除，刪除理由非常可笑。將預算刪除將讓詐團得手，也會讓中國高興，不要蓄意癱瘓政府機關，希望立法院在野黨團能撤回提案，讓人民對國會建立信心。

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