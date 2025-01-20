萌翻全球！ 墨西哥灣驚見「龐克風」小螃蟹

超萌「龐克」小螃蟹，誤搭塑膠袋，意外成科學焦點。（圖：美國國家海洋暨大氣總署）

2025/01/20 09:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）研究人員近期在墨西哥灣採集珊瑚樣本時，意外捕獲一隻小巧玲瓏、全身佈滿尖刺的迷你螃蟹，因其獨特「龐克風」外型引發網友熱烈討論。這隻「搭便車」的小傢伙被認為是刺鎧蟹屬（Neolithodes agassizii）的幼蟹，並為科學界提供了重要研究線索。

據《Science Alert》網站報導，研究團隊當時在採集珊瑚時，意外發現這隻小螃蟹隨著一個塑膠袋一起被拉上船。這種螃蟹主要棲息於水深 200 至 1900 公尺的海底，成年個體身長可達 12 公分。然而，這隻寬度僅約手指大小的小蟹，尚處於幼年期，其「龐克風」尖刺也尚未完全發育。

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刺鎧蟹屬在墨西哥灣的冷泉區中扮演重要掠食者角色，但幼蟹因體型小而脆弱，通常會搭乘胖嘟嘟的海豬（Scotoplanes）尋求保護。這些海豬以緩慢速度移動，並以動物屍體、排泄物和黏液為食，為幼蟹提供既安全又舒適的「行動掩護」。然而，此次發現的小螃蟹或許是誤將塑膠袋當作海豬才意外被捕。

研究顯示，2016 年蒙特雷灣水族館研究所（Monterey Bay Aquarium Research Institute）對約 2600 隻海參的觀察中，有近四分之一攜帶另一種帝王蟹（Neolithodes diomedeae）的幼蟹，顯示這種「搭便車」行為在深海物種中相當普遍。雖然帝王蟹名稱帶有「蟹」字，但牠們實際上並非真正的螃蟹，而是由寄居蟹演化而來。

帝王蟹是「擬蟹化」（carcinization）的典型例子，此趨同演化現象指不同物種在相似環境壓力下發展出類似螃蟹的外型。牠們約在 2500 萬年前捨棄貝殼，步足減少至六隻，並演化出大小不一的螯來捕食與防禦。這隻被研究人員捕獲的小幼蟹，如今正靜靜待在紫色手套上，展示其粉嫩迷人的模樣，成為科學界與網路社群的共同焦點。

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