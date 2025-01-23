川普：若俄羅斯不結束戰爭「將面臨關稅制裁」

川普要求俄羅斯「停止這場荒謬的戰爭」，若不達成協議，他只能針對俄羅斯與其他「戰爭參與國」對美銷售的所有產品徵收關稅、祭出制裁。（法新社）

2025/01/23 07:35

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，積極推動新政策，在外交方面也多有著墨。川普在競選時曾誇口要結束烏俄戰爭，就職後他也頻頻向俄羅斯總統普廷喊話，川普22日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文要求俄羅斯「停止這場荒謬的戰爭」，若不達成協議，他只能針對俄羅斯與其他「戰爭參與國」對美銷售的所有產品徵收關稅、祭出制裁。

川普貼文中表示，他並不想傷害俄羅斯，他也愛俄羅斯人民，並且一直與普廷總統保持著非常良好的關係，並提到「俄羅斯幫我們贏得二次世界大戰，且因此失去將近6000萬條生命」。川普指出，他會幫經濟困頓的俄羅斯與普廷一個忙，現在就結束這場荒謬的戰爭，因為情況只會變得更糟。

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「我將別無選擇。」川普強調，如果不盡快達成協議，只能針對俄羅斯與其他戰爭參與國對美銷售的所有產品徵收關稅、祭出制裁，「讓我們結束這場本來不會發生的戰爭」。

川普認為：「我們可以選擇簡單的方式，也可以選擇困難的方法，但簡單的方式永遠是更好的。是時候該達成協議了，再也不該有生命犧牲。」不過川普在貼文中沒有具體說明「戰爭參與國」是哪些國家，也沒有明確提到他如何定義參與。

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