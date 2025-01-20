綑綁四肢、罰蹲馬步！ 「剴剴案」惡保母姊妹又涉虐2童

保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照）

2025/01/20 10:23

〔記者王定傳／台北報導〕保母劉彩萱與其妹劉若琳涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」，引起社會譁然，檢方去年起訴這對姊妹，現由台北地院審理中；檢方追查，這對姊妹還涉虐待其他2名幼兒，手法如：綑綁四肢、要還不會走路的1歲男嬰蹲馬步、不勤換尿布致男嬰肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛等，台北地檢署今再依凌虐、傷害、強制等罪嫌起訴2人。

檢方調查，這2名被害者中，有一人當時是年僅1歲的幼兒、另一人是當時約5個多月大的男嬰；劉姓姊妹自2023年4月起與其中一名家長簽立「在宅托育服務契約」，約定從2023年4月起，提供週一至週五早上8時許起至下午5時為止的全日照護服務，並收取28500元費用；另一名被害者則是經由「中華民國兒童福利聯盟文教基金會」媒介，由劉若琳與家長簽立契約，全日照護，每日1千元照護費，由兒福聯盟支付。

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怎料，2人竟又聯手對被害者施以凌虐，檢方查出，2023年9月間，劉若琳竟放任一名幼兒，用腳抵住當時年僅5個月多大的被害者頭部，並拉取他掛在脖子上的奶嘴掛繩，反覆用力勒緊脖子，甚至還有彈眼、鼻子、臉部及頸部等處，致被害者感到痛楚、驚恐、不安而嚎啕大哭，仍未予阻止，反而以戲謔態度在旁錄影；同年10月29日，劉彩萱竟涉嫌拿布條將這名被害者的雙手反綁在餐椅背、雙腳綑綁固定在餐椅。

檢方調查，同年9月12日，這對姊妹明知另一名年約1歲的被害者還未學會走路、無法雙腳站好，竟涉嫌將他的雙腳打開，讓他一腳跨站在椅子上、一腳蹲馬步站在地上，讓他上不去也下不來，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，仍放任不管，甚至不勤換尿布，經醫師提醒後仍不改善，導致被害者肛門口嚴重紅腫、水泡掉皮、潰爛；檢方今依凌虐、強制、傷害罪等罪嫌起訴2人。

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