宜蘭3個多月男嬰疑被虐死 涉案父母深夜羈押禁見

宜蘭市3個多月大男嬰疑遭虐死，檢方相驗初判死因為顱內出血，父母涉嫌重大，昨深夜被裁定羈押禁見。（資料照）

2025/01/23 07:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市3個多月大男嬰疑遭虐待失去呼吸心跳，送醫搶救半個月仍不治，檢方相驗初判死因為顱內出血，預計今天解剖調查，檢察官22日晚間訊問父母，認為吳姓夫妻供詞可疑，依涉犯傷害致死、妨害幼童致死罪聲押，法院深夜10點38分裁定羈押禁見。

吳姓夫妻今年1月5日報案，稱3個多月大次子，喝奶時失去意識，但送醫急救被發現頭、背、臀有多處可疑傷痕，警方獲報介入調查，因傷勢嚴重轉診台北榮總仍病況不佳，21日家屬放棄治療，檢方22日相驗遺體。

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檢方相驗查出男嬰顱內出血，認為是致命傷，今天將解剖遺體釐清，並懷疑父母有不當對待，因涉嫌重大且有串證逃亡之虞，22日晚間8點10分向宜蘭地院聲請羈押。

吳姓夫妻約晚間9點20分抵達地院，10點10分法院召開羈押庭、10點38分結束，法官認為2人犯罪嫌疑重大有串供逃亡之虞，均准押禁見。

宜蘭市22歲吳男與33歲朱姓妻子育有2子，2歲多長子去年疑受虐被宜蘭縣社會處列為高風險家庭，男童被強制安置，吳妻去年9月產下次子，社工也數度訪視未察覺異樣，目前全案進入司法程序，縣府不便多作回應。

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