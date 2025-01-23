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    首頁　>　社會

    高雄鼓山區大樓清晨失火1傷送醫！事前傳住戶吵架聲

    高雄明華路大樓火災。（記者許麗娟翻攝）

    高雄明華路大樓火災。（記者許麗娟翻攝）

    2025/01/23 07:29

    首次上稿 07:07
    更新時間 07:29

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區明華路一棟大樓今（23）日清晨5時38分火警，消防局出動18車34人前往，原本9樓後陽台有一名受困者，6點50分左右已被救出，目前消防人員仍在清查中。

    據住戶了解，這起火警疑似是9樓一戶住戶於清晨先傳出吵架聲，不久即發生火警，多名住戶睡夢中被聲響吵醒，出門發現濃煙，連忙逃下樓，後續傳出在9樓後陽台有1名男子受困，6點50分左右被救出，傷者是黃姓男屋主（52歲），被送醫時意識清楚，起火原因仍待查。

    高市消防局第二大隊副大隊長柯佩鳳表示，起火點在9樓後棟，警消到場該戶已全面燃燒，並傳有1名男子受困屋內後陽台，消防人員於6點16分控制火勢，6點45分將火撲滅，先疏散包括受困在16樓頂樓共45名住戶，隨後將9樓黃姓屋主救出，有輕微嗆傷並預防性送醫，起火原因仍待火調人員調查釐清。

    消防人員救出9樓受困男子送醫。（記者許麗娟攝）

    消防人員救出9樓受困男子送醫。（記者許麗娟攝）

    大樓住戶、寵物逃出。（記者許麗娟攝）

    大樓住戶、寵物逃出。（記者許麗娟攝）

    大樓住戶、寵物逃出。（記者許麗娟攝）

    大樓住戶、寵物逃出。（記者許麗娟攝）

    高雄明華路大樓火災。（記者許麗娟翻攝）

    高雄明華路大樓火災。（記者許麗娟翻攝）

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