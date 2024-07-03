印度宗教集會踩踏事件 死者增至116人

2024/07/03 03:45

〔中央社〕印度北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯縣（Hathras）印度教宗教集會踩踏事件，死亡人數已增至116人，成為印度史上最嚴重的踩踏事件之一。

這場宗教集會是在哈特拉斯縣一座村莊舉行，位於印度首都新德里（New Delhi）東南方約200公里處。

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當地警方表示，截至印度晚間9時（約台灣時間晚上11時30分），已確認有116人死亡，包括婦女及兒童在內，另有逾百人受傷。

該邦政府官員表示，大約有5萬至8萬人參加這場宗教集會，遠遠超過許可人數，警方已立案調查；主辦單位將面臨相應的控告，視調查結果而定。

北方邦首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）向印度媒體表示，下午集會結束時，大批信徒湧向講台希望觸摸講道師，志工們試圖阻止，推擠之際引發踩踏。

阿蒂提亞納特說，邦政府將為每名死者的家屬提供20萬盧比（約為新台幣7萬8200元）慰問金，每名傷者5萬盧比的醫療補助金。

另有目擊者在接受當地電視台訪問時則說，活動結束時信徒急於離開，但出口窄小且地勢不平，許多人接二連三跌倒，引發踩踏。

截稿時，一些參加宗教集會的信徒，仍在尋找失散的家人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文，向死者家屬表示哀悼，祝願傷者早日康復。

根據印度時報（TOI）的報導，講道者本名庫瑪（Saurabh Kumar），原為北方邦警察情報部人員，退休後自稱見到神祇並自封為「聖者」，在北印度有許多追隨者。

報導說，2022年5月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，庫瑪申請舉辦集會，承諾把出席信徒限制在50人，結果當天來了5萬人。

印度人口眾多，舉辦宗教活動不時傳出踩踏事件。2016年4月，克勒拉邦（Kerala）一座神廟施放煙火引發火災，信徒逃命之際引發踩踏，造成112人死亡、400人受傷的慘劇。

更早以前在2008年9月，拉吉斯坦邦（Rajasthan）一座神廟舉辦九夜節慶典，大門開放時信徒爭先恐後進入，造成224人死亡、400人受傷。（編輯：洪啟原）1130703

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