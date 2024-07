印度「大規模踩踏」攀升至122死 萬人朝聖現場畫面曝光

2024/07/02 21:58

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方邦的哈特拉斯(Hathras)2日舉辦宗教活動,期間發生嚴重的踩踏事故,死亡人數攀升至122人,大多為婦女。警方表示,根據初步調查,大約有2萬人前來參加這場宗教活動,然而由於人數過多,讓現場空氣不流通,加上天氣炎熱潮濕,種種因素引發民眾恐慌,進而導致踩踏事件爆發。

綜合印媒報導,這起事故發生在距離哈特拉斯47公里的富萊村(Phulrai),當地2日舉辦一場名為「薩特桑」(Satsang)的宗教活動,更邀請在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴(Bhole Baba)講道。根據倖存者回憶,活動地點出入口十分狹窄,且空氣非常不流通,因此場內信眾在活動結束後全急著離開,結果便發生推擠、踩踏的情況。

請繼續往下閱讀...

報導指出,踩踏事件爆發後,截至目前止已累計122人死亡,更有大量傷者因陷入昏迷、被踩傷等情況,被緊急送往附近醫院急救。根據院方統計回報,目前送醫的傷者已突破百人,因此死傷人數可能還會再繼續向上攀升。

對此,北方邦首席部長阿迪亞納(Yogi Adityanath)晚間在社群媒體發文表示,對於這起不幸事件感到極度痛心,並向所有死者家屬致哀,也承諾會提供必要的醫療和心理援助。阿迪亞納透露,他已指示有關單位積極處理,並調查這起事件原因。

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0