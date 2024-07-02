印度「大規模踩踏」攀升至122死 萬人朝聖現場畫面曝光

印度北方邦的哈特拉斯（Hathras）2日舉辦名為「薩特桑」的宗教活動，高達2萬人前往現場參加，其中又以女性居多。（圖擷取自@Bhim_army2 社群平台「X」）

2024/07/02 21:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦的哈特拉斯（Hathras）2日舉辦宗教活動，期間發生嚴重的踩踏事故，死亡人數攀升至122人，大多為婦女。警方表示，根據初步調查，大約有2萬人前來參加這場宗教活動，然而由於人數過多，讓現場空氣不流通，加上天氣炎熱潮濕，種種因素引發民眾恐慌，進而導致踩踏事件爆發。

綜合印媒報導，這起事故發生在距離哈特拉斯47公里的富萊村（Phulrai），當地2日舉辦一場名為「薩特桑」（Satsang）的宗教活動，更邀請在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴（Bhole Baba）講道。根據倖存者回憶，活動地點出入口十分狹窄，且空氣非常不流通，因此場內信眾在活動結束後全急著離開，結果便發生推擠、踩踏的情況。

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報導指出，踩踏事件爆發後，截至目前止已累計122人死亡，更有大量傷者因陷入昏迷、被踩傷等情況，被緊急送往附近醫院急救。根據院方統計回報，目前送醫的傷者已突破百人，因此死傷人數可能還會再繼續向上攀升。

對此，北方邦首席部長阿迪亞納（Yogi Adityanath）晚間在社群媒體發文表示，對於這起不幸事件感到極度痛心，並向所有死者家屬致哀，也承諾會提供必要的醫療和心理援助。阿迪亞納透露，他已指示有關單位積極處理，並調查這起事件原因。

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0 — Anand Ranganathan （@ARanganathan72） July 2, 2024

27 including 25 women dead In stampede during satsang in Hathras, Uttar Pradesh



उत्तर प्रदेश के हाथरस के रतिभानपुर में सत्संग के समापन के दौरान भगदड़ मचने के बाद लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल#Hathras #हाथरस #Stampede pic.twitter.com/BuaDv11gdL — Kreately.in （@KreatelyMedia） July 2, 2024

然而在活動舉辦期間，發生嚴重的踩踏事故，現場畫面十分怵目驚心。（圖擷取自@hindipatrakar 社群平台「X」）

印媒指出，這場宗教活動特別邀請了在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴（右）講道。（圖擷取自@daleepmeel777 社群平台「X」）

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