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印度「大規模踩踏」攀升至122死 萬人朝聖現場畫面曝光

印度北方邦的哈特拉斯（Hathras）2日舉辦名為「薩特桑」的宗教活動，高達2萬人前往現場參加，其中又以女性居多。（圖擷取自@Bhim_army2 社群平台「X」）

印度北方邦的哈特拉斯（Hathras）2日舉辦名為「薩特桑」的宗教活動，高達2萬人前往現場參加，其中又以女性居多。（圖擷取自@Bhim_army2 社群平台「X」）

2024/07/02 21:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦的哈特拉斯（Hathras）2日舉辦宗教活動，期間發生嚴重的踩踏事故，死亡人數攀升至122人，大多為婦女。警方表示，根據初步調查，大約有2萬人前來參加這場宗教活動，然而由於人數過多，讓現場空氣不流通，加上天氣炎熱潮濕，種種因素引發民眾恐慌，進而導致踩踏事件爆發。

綜合印媒報導，這起事故發生在距離哈特拉斯47公里的富萊村（Phulrai），當地2日舉辦一場名為「薩特桑」（Satsang）的宗教活動，更邀請在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴（Bhole Baba）講道。根據倖存者回憶，活動地點出入口十分狹窄，且空氣非常不流通，因此場內信眾在活動結束後全急著離開，結果便發生推擠、踩踏的情況。

報導指出，踩踏事件爆發後，截至目前止已累計122人死亡，更有大量傷者因陷入昏迷、被踩傷等情況，被緊急送往附近醫院急救。根據院方統計回報，目前送醫的傷者已突破百人，因此死傷人數可能還會再繼續向上攀升。

對此，北方邦首席部長阿迪亞納（Yogi Adityanath）晚間在社群媒體發文表示，對於這起不幸事件感到極度痛心，並向所有死者家屬致哀，也承諾會提供必要的醫療和心理援助。阿迪亞納透露，他已指示有關單位積極處理，並調查這起事件原因。

然而在活動舉辦期間，發生嚴重的踩踏事故，現場畫面十分怵目驚心。（圖擷取自@hindipatrakar 社群平台「X」）

然而在活動舉辦期間，發生嚴重的踩踏事故，現場畫面十分怵目驚心。（圖擷取自@hindipatrakar 社群平台「X」）

印媒指出，這場宗教活動特別邀請了在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴（右）講道。（圖擷取自@daleepmeel777 社群平台「X」）

印媒指出，這場宗教活動特別邀請了在印度頗具名氣的宗教傳教士勒巴巴（右）講道。（圖擷取自@daleepmeel777 社群平台「X」）

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