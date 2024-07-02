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預測美總統大選10戰9勝 美學者逆風分析：「換拜」是巨大錯誤

美總統拜登在首場電視辯論後面臨巨大質疑聲浪。（美聯社）

美總統拜登在首場電視辯論後面臨巨大質疑聲浪。（美聯社）

2024/07/02 21:50

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登在首場電視辯論中的不佳表現，使得「換拜」聲浪四起。對此，過去十屆總統選舉成功命中九屆贏家的美利堅大學歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）向「CNN」表示，換拜會是「巨大錯誤」且「毫無道理」。

對於外界質疑拜登的年齡與認知能力，李奇曼反駁，「這是巨大的錯誤。他們不是醫生，不會明白拜登的身體狀況是否能夠擔負第二任期」。他舉例，1984年的大選，前總統雷根同樣遭遇辯論表現欠佳和年齡疑慮，最終仍橫掃49州。

李奇曼直言，辯論對選舉結果沒有任何顯著影響，「辯論不具有結果預測性。希拉蕊柯林頓贏下了全部三場辯論，仍然敗選；2004年民主黨總統候選人凱瑞也贏得全部的辯論，照樣輸給競選連任的前總統小布希」。李奇曼僅在2000年小布希對上前副總統高爾的選舉中預測失準。

李奇曼的立論依據為其所提出的「十三關鍵」理論，包括黨內提名有無遭遇重大挑戰、執政黨尋求連任的候選人是否為現任總統、有無具影響力的第三方獨立候選人、任期內有無遭遇持續性社會動盪、政府有無爆出嚴重醜聞等。只要現任政府沒有符合其中六項關鍵便會輸掉白宮。

李奇曼認為，「民主黨真正且唯一的勝選機會就是讓拜登競選」，且辯論表現是能夠克服的問題，民主黨卻想要讓現任總統「下車」，讓他直呼難以置信。

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