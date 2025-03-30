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    首頁　>　社會

    屏東當街開25槍！3人投案交3長槍 2聲押1送少年法庭

    兩名李姓嫌犯由警方移送屏檢複訊，檢方訊後認被告2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，30日凌晨向屏東地方法院聲請羈押。（警方提供）

    兩名李姓嫌犯由警方移送屏檢複訊，檢方訊後認被告2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，30日凌晨向屏東地方法院聲請羈押。（警方提供）

    2025/03/30 08:57

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東瑞光南路本月（3月）17日發生槍擊案，兩方人馬因傳播妹坐檯糾紛引發衝突，3名槍手當街開25槍，造成5人受傷，經逃亡11天，28日晚間投案，交出當天作案用3把長槍；檢方訊後今天（30日）凌晨聲押2名李姓成年犯嫌，楊姓少年則移送少年法庭。

    屏東市瑞光南路於本月17日凌晨發生槍擊案件，屏東警分局報請屏檢偵辦，由檢察官蔡榮龍、黃琬倫，共同指揮內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊、屏東縣政府警察局刑事警察大隊及屏東分局共組專案小組。專案小組對槍擊現場進行鑑識採證，並展開連日追查。

    涉案的兩名19歲李姓男犯嫌及未成年的17歲楊姓少年，28日晚間主動至屏東分局投案，警方隨即將3人逮捕及拘提（同行），並扣押3人所交付的涉案槍枝3把包括XPA12霰彈槍1把、MK18步槍1把、QC10衝鋒槍1把、子彈5發。

    檢察官訊問後，認其中一名李嫌涉犯刑法第221條第1項強制性交、第222條第1項第1款之2人以上共同對被害人強制性交、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項未經許可持有具殺傷力的槍枝、第12條第4項未經許可持有子彈、刑法第271條第1項、第2項殺人未遂等罪嫌。

    另名李姓嫌犯涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項未經許可持有具殺傷力的槍枝、第12條第4項未經許可持有子彈、刑法第271條第1項、第2項殺人未遂等罪嫌。

    屏檢表示，2人所犯均為最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認被告2人有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，已於今日凌晨向台灣屏東地方法院聲請羈押、禁見被告2人。另未成年楊姓少年，由專案小組移送屏東地方法院少年法庭，少年法庭裁定收容。

    屏檢指出，屏東市瑞光南路槍擊案引發民眾恐慌，檢方對於暴力滋事案件零容忍，專案小組將秉持著不放棄的精神，必定全力以赴持續追查相關共犯，期將歹徒繩之以法，以維護社會秩序之安全及民眾生活的安定。

    3名涉及屏東市瑞光南路槍擊案的嫌犯，交付XPA12霰彈槍（右起至左）、QC10衝鋒槍、MK18步槍等3把制式長槍。（警方提供）

    3名涉及屏東市瑞光南路槍擊案的嫌犯，交付XPA12霰彈槍（右起至左）、QC10衝鋒槍、MK18步槍等3把制式長槍。（警方提供）

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