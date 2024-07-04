中共要求留美菁英忠黨 協助大外宣

金融時報報導，中國政府要求在美國生活、工作的年輕專業人才，必須遵從黨的指示，公開「說好中國故事」，即使違反美國法律和移民規範也在所不惜。（彭博檔案照）

2024/07/04 05:30

「說好中國故事」

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「金融時報」三日報導，中國政府尋求擴大控制海外僑民，要求在美國生活、工作的年輕專業人才，必須拿出效忠黨的表現，依照指示公開「說好中國故事」，即使違反美國法律和移民規範也在所不惜。

動員海外黨員「聽黨話、跟黨走」

報導指出，北京正對這類出國前就加入中國共產黨的學生、年輕專業人士提出這類要求。目前有至少一萬名中共黨員在美求學或工作，雖然僅占在美定居的五四○萬中國僑民一小部分，但這些人當中，許多都是在一流大學、科技和財經產業的高階角色。金融時報訪問十名中共黨員和取得的文件顯示，這些忠黨表現要求包括參加網路研討會，會中會指導他們向美國同儕宣揚中國形象，以及支付黨費、研讀當局提供的政治資料、定期接受中共官員檢視以確保其持續效忠。

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中共中央委員會二○一九年發布命令，要求在海外求學的黨員至少每半年與黨組織「聯絡」一次；次年中共青年團開始要求七千四百多萬名十四到廿八歲青年黨員，在海外唸書期間「定期報告個人情況」。到了近期，更開始動員海外黨員為黨做好形象，加強他們「聽黨話、跟黨走」的信念。

在紐約、波士頓和加州的受訪學生表示，為維持黨員身分，以及日後工作的資產，他們會依照黨的指示。中國經濟下滑，使工作穩定和偏好黨員的公務員、國營企業，成為新鮮人就業的優選。五名廿五到卅五歲、在加州、紐約科技公司工作的中國公民說，應徵時否認是中共黨員，但他們其實全都在大學或先前在中國時就已入黨。

美國智庫「亞洲協會政策研究院」中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，美國力抗外國影響力的法律，或許導致在美中共黨員因黨的要求違反當地法律，而陷入法律困境。

中共黨員身分在美國並不違法，但可能會被視為具有政治風險。此外，美國外國代理人登記法（FARA）要求，在外國政府或政治人物要求下進行公開活動者，必須向司法部登記為「外國代理人」。律師指出，若在外國政黨指示下，在美國設法改善外國政府或外國形象，就有可能有外國代理人登記法的問題。根據美國公民及移民服務局規定，「共產黨或其他任何極權政黨之黨員或與之有關聯者，或者其旗下、附屬機構成員」，不得申請綠卡。近年中國申請綠卡者批准數大幅下降，二○一六年以來減少了十七％。

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