台灣代表處恐改名？立陶宛總統：願與中恢復關係 但不準備低頭

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（美聯社檔案照）

立陶宛總理魯吉寧涅（Inga Ruginienė）日前表示，不排除將「台灣代表處」更名為「台北代表處」。總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）則回應，「那是台灣的代表處，它叫什麼由台灣決定。」他19日在高層外交安全會議後明確表示，立方有意與中國建立「正常的外交關係」，但也希望維持與台灣的關係，因為台灣具備相當經濟潛力。

根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，瑙塞達19日在總統府就外交與安全議題召開會議後表示，立陶宛高層對中政策已達成一致立場，願意在平等的基礎上與北京重啟對話。他強調，立陶宛的決策均依據國際法，台灣代表處的名稱並不代表立方質疑「一個中國」政策，但他也強硬表態，立陶宛不準備「低頭下跪認錯」。

瑙塞達也指出，立陶宛希望看到「更多對話、更少單邊主義、更少試圖將自身意見強加於人」。若北京展現善意，立陶宛方面認為有機會逐步恢復外交代表層級，先從代辦層級開始，再回到大使層級。

針對台立關係，瑙塞達認為目前除雷射產業合作較密切外，其餘面向的期待並未完全實現，成果難以「說嘴」。他認為雙方必須重新坐下來，具體討論未來如何推動經濟合作，並呼籲雙方「少一點宣示，多一點具體承諾」。

自2021年我國以「台灣」名義在維爾紐斯設立代表處後，立陶宛與中國關係轉趨緊張，雙邊貿易大幅下滑，立陶宛境內目前也已無受認證的中國外交人員。立陶宛外交部對此補充，關係正常化需要時間與「相互尊重」。

對於總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）提及，不排除將「台灣代表處」更名為「台北代表處」一事，瑙塞達也重申命名權在於台灣，非立陶宛單方面意願可決定；報導也指出，台北方面並未與維爾紐斯討論更名。

