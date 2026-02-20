民主黨明星AOC談防衛台灣翻車！川普開嗆：不知道她這麼笨

歐加修－寇蒂茲在年輕的選民及進步派中擁有極高的人氣，在空戰能力上面，更是被認為是少數能與川普抗衡的人。（美聯社）

美國紐約州民主黨籍進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez,AOC）近日受訪時被問及美國是否該出兵防衛台灣，結果她當場「當機」引發批評。對此，美國總統川普直接嗆：「我不知道她這麼笨。」他還說：「我覺得她甚至不知道台灣是什麼地方。」

歐加修－寇蒂茲在年輕選民及進步派中擁有極高人氣，在空戰能力上，更是被認為是少數能與川普抗衡的人。她是共和黨人目前心中的頭號對手，也被視為2028年總統大選共和黨的潛在競爭者之一。最近她在德國出席慕尼黑安全會議，受訪時被問及美國是否該出兵防衛台灣，結果她當場結巴、語塞，影片在網路引發熱議，讓她不僅受到共和黨人、甚至遭到自家民主黨人的批評。

請繼續往下閱讀...

根據《國會山報》報導，川普在空軍一號上對歐加修－寇蒂茲的表現發表評論：「她的表現慘不忍睹。說實話，我很驚訝，我不知道她這麼笨」。川普還說，她的外交政策言論可能會「斷送她的政治生涯」。

川普對媒體說，如果是自己被問到這題，他會採取不同的回答方式，「我只會說『這不關你的事』。因為我不會回答這個問題。我不會回應這樣的問題」。他表示，「這是戰爭。打仗的時候，你不會談論你的戰略。她本來可以簡單說說，但她一無所知。我覺得她甚至不知道台灣是什麼地方」。

歐加修－寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議受訪時，被問到若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？沒想到，能言善道的歐加修－寇蒂茲當場語塞，結結巴巴地表示：「嗯……你知道……我覺得是……呃…這是……一種……呃…這是一種……這當然是一種……」，接著才說，一項長期以來的政策，希望能確保不走到這一步。

相關影片被剪輯後在X上引發國外網友熱議，國外網友紛紛表示：「她的觀點顯然還不成熟」、「這麼簡單的問題都答不出來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法