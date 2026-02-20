外星人真存在？川普指示五角大廈啟動識別、公布相關文件

美國總統川普19日表示，他將指示五角大廈和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象和不明飛行物相關的政府文件的程序。圖為示意圖。（擷自Pixabay）

美國總統川普19日表示，他將指示五角大廈和其他相關機構啟動識別和公布與外星人、不明空中現象（UAP）和不明飛行物（UFO）相關的政府文件的程序。

根據《法新社》報導，川普19日在真實社群上發文稱：「鑑於公眾對此表現出的巨大興趣，我將指示國防部部長和其他相關部門及機構，啟動識別和公布與外星人、不明空中現象和不明飛行物相關的政府文件程序。」

川普沒有明確說明是否會向公眾發布機密文件，但他補充，文件應包括「與高度複雜但極其有趣的事項相關其他資訊」。

值得注意的是，川普同日還批評美國前總統歐巴馬上週在播客（Podcast）節目中發表「外星人真實存在」的言論。川普19日在空軍一號上向記者表示：「他（歐巴馬）洩露了機密訊息，他不應該這麼做。」

歐巴馬上週在播客節目中告訴主持人科恩（Brian Tyler Cohen），他認為外星人真實存在。在這番言論引發廣泛關注後，歐巴馬澄清說鑑於宇宙浩瀚，他認為地球之外存在生命的可能性很高。

歐巴馬補充，在自己擔任總統期間，從未看到外星人與人類接觸過的證據。

