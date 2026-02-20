新港奉天宮抽國運籤「上上籤」 今年要把握機會勿錯過時機

今年國運籤媽祖六十甲子籤的第二十六首（戊寅）。（記者林宜樟攝）

嘉義縣新港奉天宮為台灣媽祖信仰的文化重鎮，今天依例於每年大年初四上午，由董事長何達煌抽出今年國運籤媽祖六十甲子籤的第二十六首（戊寅），何達煌表示今年的「國運」籤算是上上簽，媽祖以這支籤說明今年大家需要好好把握機會，不要錯過時機。

今天初四，何達煌、新港鄉長葉孟龍、縣議員黃啟豪、陳文忠及奉天宮董監事一同焚香恭迎開台媽祖及列位聖尊神返抵人間，在鐘鼓齊鳴聲中，完成「接神」儀式，隨後廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，由董事長何達煌擲筶抽出「國運」籤，再依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業的運勢，公籤張貼在廟口，提供士、農、工、商等各行業未來運勢參考。

開台媽祖指示的國運靈籤是媽祖六十甲子籤的第二十六首（戊寅） 「選出牡丹第一枝 勸君折取莫遲疑 世間若問相知處 萬事逢春正及時」，何達煌表示，今年的「國運」籤算是上上簽，媽祖以這支籤說明今年大家需要好好把握機會，不要錯過時機，現在已經評選出第一枝牡丹花，要趕快把握機會，不要問知音在何處，現在春天已經到了。

廟方表示，接著將準備農曆正月十五日（國曆3月3日）的元宵遶境活動，早上7點30分點燃頭號炮，7點45分二號炮、8點媽祖轎起駕元宵遶境，今年適逢2026台灣燈會在嘉義，歡迎全國信徒來嘉義看燈會也不忘一同來新港鬧元宵，迎媽祖。

眾人虔誠上香祝禱。（記者林宜樟攝）

何達煌擲出三聖筊。（記者林宜樟攝）

嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌（左2）抽出今年國運籤。（記者林宜樟攝）

新港奉天宮進行接神儀式。（記者林宜樟攝）

