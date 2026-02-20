爆高市向18名主要閣僚下「指示書」 矢板明夫曝對台灣意義重大

東京媒體圈近期流傳，高市首相已向18名主要閣僚下達一份「指示書」。圖為日本首相高市早苗去年曾以眾議員身分率團訪台，並在總統府會見賴清德總統。（資料照，總統府提供）

日本首相高市早苗領導的自民黨，在2月8日眾議院提前選舉中獲得壓倒性的勝利。日本資深媒體人矢板明夫表示，東京媒體圈近期流傳，高市首相已向18名主要閣僚下達一份「指示書」，其中真正的焦點在防衛政策。他表示，雖然指示書沒有寫出「台灣」，但文件多次提到與「志同道合國家」深化安全合作，戰略指向非常清楚，對台灣而言，這份文件的意義十分明顯，「日本正從經濟大國轉向安全大國，這個轉變，將直接影響台海力量平衡」。

矢板明夫昨（19）日深夜在臉書發文表示，這份「指示書」不只是施政綱領，更被視為高市政權第二階段的行動藍圖。其中真正的焦點，在防衛政策，文件中明確寫道，日本將在自主判斷下大幅強化防衛能力，並重建情報機能。短短幾句話，等於宣示日本要從「被動防守」走向「主動嚇阻」。而接受這項指示的，就是防衛大臣小泉進次郎。任務可以用一句話概括：讓自衛隊更強、更快、更敢動。

矢板明夫指出，文件要求強化海空領域的監控與應對與情報能力，指的正是東海與台海方向，也代表與美國的情報合作「在區域危機初期就提前介入」，意味著台海一旦升溫，日本馬上進入狀況。

最重要的是，文件多次提到與「志同道合國家」深化安全合作。矢板明夫強調，在日本的安全語境中，這幾乎就是日美同盟加上澳洲與台灣的戰略網絡。雖然文件沒有寫出「台灣」，但戰略指向非常清楚。此外，文件也要求建立飛彈防禦與早期預警體系。北韓是表面理由，中國才是重點。對日本而言，飛彈威脅與台海風險早已連動。

矢板明夫表示，對台灣而言，這份文件的意義十分明顯。日本的安全思維已從口號階段進入準備階段。「沒有公開承諾，但已開始布局」。他也說，「高市內閣2.0」展現了強大的決心：日本正從經濟大國轉向安全大國。這個轉變，將直接影響台海力量平衡，也意味著在未來區域安全格局中，日本的存在感會越來越強。

