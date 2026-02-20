何時會與李四川合體？ 侯友宜回應了

新北市長侯友宜說，這段時間他跟李四川及團隊保持聯繫，雙方一定會並肩作戰。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜20日前往土城五穀先帝廟參拜祈福，被問到何時會與台北市副市長李四川見面、合體，侯友宜回應，這段時間其實他跟李四川的團隊，包括李四川本人常常都有聯繫，雙方一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，一定各個都是強棒。

侯友宜新春馬不停蹄，連日前往新北市多處宮廟參香祈福，20日先後到土城五穀先帝廟、中和福和宮、永和保福宮參拜，外界關注2026年底的市長選舉，侯友宜被問到，今年底要大選，他可能在大選裡面扮演什麼角色，李四川過年期間有沒有跟侯友宜聯絡，侯友宜回應，現在最重要就是把市政的工作做好，就是對選民最好的交代以外，也就是讓新北市政順暢，未來就會贏得選民更多的支持，這段時間其實他跟李四川的團隊，包括李四川本人常常都有聯繫，大家一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，一定各個都是強棒。

請繼續往下閱讀...

對於雙方合體規劃有無時間表？侯友宜表示，彼此每天都會常常來聯絡，面對市政如何把細節做到更到位，讓市民更有感，他會全力以赴。

新北市長侯友宜（中）連日赴各大宫廟參香祈福。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法