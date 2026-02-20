高公局估初四交通量比昨日更多！ 上午4路段壅塞

交通部高公局預估大年初四國道北部區域北返路況。（高公局提供）

今（20日）大年初四為春節連假第7天，再過2天就要上班，許多人趁此最後機會出遊，或提前準備返工，國道出現許多車流，交通部高速公路局統計，昨下午部分國1、國3及國5的北返壅塞路段，塞車到凌晨1、2點才紓解，預估今日交通量為134百萬車公里，上午壅塞路段有4處。

高公局統計，昨日國道交通量為131.2百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日1.3倍，昨下午壅塞路段包括：國1南向三義-后里、安定-永康、北向大雅系統-后里、三義-頭屋（凌晨1點紓解）、新竹系統-湖口（凌晨2點紓解）；國3北向南雲-名間、西湖服務區-西濱（凌晨1點紓解）、茄苳-寶山（凌晨2點紓解）、高原-大溪；國5南向南港系統至石碇及北向宜蘭至坪林（凌晨2點紓解）；其餘路段於21時後大致正常。

高公局指出，今日0時到凌晨5時，平均交通量為11.1百萬車公里，平日（4百萬車公里）的2.8倍，預估今日交通量為134百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.9百萬車公里。

面對出遊與返工車潮，高公局預判今上午重點壅塞路段：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等；建議西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局持續實施相關疏導措施，匝道封閉包含：10到18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口、12到24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。高乘載管制有：13至18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。民眾上路前做好行車檢查、保持車距、勿依賴AI自動駕駛，確保安全。

大年初四，交通部高公局預估國道中部區域路況及壅塞時段。（高公局提供）

面對大年初四連假第7天，交通部高公局持續統計各地車流，並預測南部地區路況與壅塞時段。（高公局提供）

國道大年初四交通疏導措施。（高公局提供）

