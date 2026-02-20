高市內閣2.0支持率飆至73％！ 6成民眾挺任內推修憲

日本首相高市早苗改選大勝後，原班人馬組建第2任內閣，高市內閣2.0最新支持率高達73%。（彭博）

日本首相高市早苗內閣2.0正式啟動，《日本新聞網》（NNN）與《讀賣新聞》最新民調顯示，高市內閣2.0支持率仍居高不下，比上週還高6個百分點，支持率達73％。

綜合日本媒體報導，日本首相高市早苗改選大勝後，原班人馬組建第2任內閣，高市內閣2.0最新支持率高達73%；對於高市首相決定留任所有閣員一事，有65%受訪者表示「肯定」，遠高於「不肯定」的20%，顯示其人事安排獲得多數民意支持。

而針對希望高市早苗首相可以當多久，約半數受訪者希望她「盡可能長期執政」，33%認為應至少做到自民黨總裁任期屆滿的2027年9月；「今年內卸任」5%、「立即更換」則為6%。

另外各界關注高市早苗是否會利用這次改選大勝來推動修憲，近6成受訪者表示「期待」，遠高於不期待者，顯示修憲議題在日本社會仍具高度關注。

這次調查以市話與手機隨機抽樣方式進行，2月18至19日間共取得日本全國18歲以上954名男女有效樣本，並依最新國勢調查資料加權修正。

