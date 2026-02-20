為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    屏東市長周佳琪拚連任「一個人的武林」？ 綠營：絕不缺席

    2026/02/20 09:08 記者李立法／屏東報導
    屏東市長將派誰參選，民進黨屏東縣黨部預計在5月份確定。（記者李立法攝）

    屏東市長將派誰參選，民進黨屏東縣黨部預計在5月份確定。（記者李立法攝）

    地方公職人員選舉年底登場，不少政壇新人及老將把握春節連假走入人群拉近與選民的距離，屏東縣首善之區屏東市長選情被形容是「一個人的武林」，除了強勢尋求連任的國民黨籍屏東市長周佳琪，目前枱面上都還看不到競爭對手，連假想敵都難以猜測，民進黨屏東縣黨部表示，屏東市長選戰民進黨絕不缺席，人選預計在5月份就會確定。

    屏東縣政治版塊雖長期處在綠大於藍的態勢，但擁有近20萬人口、有小縣長之稱的屏東市長寶座，綠營迄今都無法攻破藍營防線，宛如鐵板一塊，3年前從新園鄉空降屏東市首度代表國民黨參選市長的周佳琪，打敗二度代表民進黨參選市長的政壇老將李清聖，跌破許多人的眼鏡，周佳琪經過長時間的經營，基層實力更勝以往，尋求連任在藍營內無人能出其右，反觀民進黨內卻是一將難求，迄今無人表態願接受挑戰。

    民進黨屏東縣黨部表示，黨內剛結束基層公職選舉登記作業，除了屏東市，無人登記的東港鎮及鹽埔鄉等重點鄉鎮也需要協調出最有戰力人選，黨內經過評估後都有了理想的人選，預計在5月份都會明朗，距離年底選舉時間還很充裕。

