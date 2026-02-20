為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今北台天氣好轉、中南部微熱 明起各地持續回暖高溫逼近30度

    2026/02/20 08:25 即時新聞／綜合報導
    今白天起北部轉多雲時晴，中南微熱、日夜溫差大。明初五各地更暖，到下週二前高溫逼近30度。（資料照）

    今白天起北部轉多雲時晴，中南微熱、日夜溫差大。明初五各地更暖，到下週二前高溫逼近30度。（資料照）

    今初四（20日）晨北部有零星飄雨，本島縣市的平地最低氣溫為新竹關西12.2度，其他各地區的平地最低氣溫約在13度左右，今白天起北部轉多雲時晴，中南微熱、日夜溫差大。明初五（21日）各地更暖，到下週二（24日）前高溫逐日逼近30度。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初四白天起北部逐漸轉多雲時晴，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北舒適中南微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫如下：北部13至23度、中部13至28度、南部13至29度、東部13至28度。

    預估明初五至下週二白天，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地白天溫暖微熱、高溫逐日逼近30度，早晚因「輻射冷卻」而偏涼，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。

    最新模式模擬顯示，下週二（24日）晚至週三（25日）另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨。下週四（26日）起又有春季短波的頻繁活動，晴雨交替、甚至「一日多變」、為易降雨的型態，需持續觀察。

