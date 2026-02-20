光復救災「摘帽送女孩」 最暖士官長兌現承諾回花蓮：妹妹長高了

國軍士官長陳保宏救災時把叢林帽戴在路旁為他們加油的小女孩頭上，在網路上爆紅。初二他兌現承諾回到光復與女孩見面。（左擷取自Threads，右@sea_0710授權使用，本報合成）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年溢流釀嚴重災情，國軍第一時間進駐災區救災，士官長陳保宏救災時，把叢林帽戴在路旁為他們加油的小女孩頭上，影像在網路上爆紅。事後他曾與女孩葉小妹妹通電話，面對小妹妹童言童語的提問，他承諾一定會再去光復鄉。過年期間，他兌現承諾，回到光復和葉小妹妹相見歡，看到小妹妹長高了些，也看到大家過得好，感覺就是最大的慰藉。

國軍去年進入光復鄉救災，受居民夾道歡迎。葉小妹妹在歡迎國軍時，熱情向國軍弟兄揮手，隊伍走到最後時，陳保宏突然脫下頭上的叢林帽，將帽子戴在她頭上、摸了摸頭後瀟灑離去，葉小妹妹則露出驚喜的表情。該影片瞬間在網路上爆紅，陳保宏也被封為「最暖士官長」，還受到國軍公開表揚。

陳保宏表示，每天救災任務結束返程時，都會經過葉小妹妹家，總會看到她站在路旁主動與國軍擊掌說「謝謝」，他那天於是決定要將自己隨身攜帶的叢林帽，送給這位總是帶來溫暖的小女孩，作為回應與祝福。後來他曾上「漢聲廣播電台」與葉小妹妹通話，葉小妹表示「很喜歡帽子」，還問他「什麼時候還會再來？」陳保宏則回應：「我找時間一定會過去，好不好？看妳長大。」

陳保宏的愛妻昨（19）日在Threads上分享照片，表示大年初二，他們已經重返花蓮，這次回來不再是為了清理泥沙，而是為了看看曾身陷泥濘的大家是否安好，看到大家過得好，就是對「鏟子超人」最大的慰藉。

她也轉述，陳保宏說這次回來最重要的目的，就是去看看葉小妹妹一家人。他表示，當初在泥濘中相識，再見面時，葉小妹妹長高了些，害羞地躲在媽媽身後微笑。看著屋內恢復了往日的溫馨，那一刻，內心湧上一股難以言喻的感動。「最好的重建，不是鋼筋水泥，而是看見你們能安心地過日子。」

貼文PO出後，網友也紛紛留言：「我永遠都不會忘記影片中的葉小妹笑容，那簡直就是天使的微笑。不只治癒了鏟子超人們，也治癒了台灣人受傷的心靈」、「好棒的延續」、「最棒的新年禮物」、「好溫馨」。

去年在花蓮光復支援災後復原，並在離開時贈帽小女孩引發網友爆量讚賞的步兵101旅士官長陳保宏，獲時任十軍團指揮官李榮華中將表揚，獲頒當時場景的專屬照片以茲紀念。（軍聞社資料照）

