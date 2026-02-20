為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    初四省道28路段易塞車 公路局將彈性調整交管

    2026/02/20 10:00 記者吳柏軒／台北報導
    大年初四預估各地省道仍有出遊與返工車潮，交通部公路局提醒民眾可利用網站查詢即時路況。（記者吳柏軒翻攝）

    大年初四預估各地省道仍有出遊與返工車潮，交通部公路局提醒民眾可利用網站查詢即時路況。（記者吳柏軒翻攝）

    大年初四走春及返工潮，今（20日）交通部公路局預估省道約有28個路段容易車多壅塞，包含各大觀光風景區及新春參拜寺廟等地點，也針對11處銜接國道路段規劃替代道路；昨日西部國道客運共行駛4649班次，疏運8萬2246人；東部路線1441班次，疏運2萬5269人。

    昨初三省道已有北返車流，公路局統計，有台1線、台2線、台3線、台61線等10個路段，從昨午後塞到晚間6點仍車多。

    今初四持續有出遊與返工車流，公路局預估，有28路段易塞，包含：台61線鳳鼻-香山、台61線竹南、台61線中彰大橋、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮-楓港。

    銜接國道易塞路段有：台65線國3土城交流道、台74線台中環線接國道3號之快官、霧峰、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道、台86線仁德系統、台86線歸仁系統、台88線鳳山-五甲。

    熱門觀光景點與新春參拜寺廟路段有：台2線萬里-大武崙、台2線與台2乙線關渡-淡水、台2線福隆、台9線礁溪、台9線新店-烏來、台3線大溪、台3線大湖、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3丙線竹山紫南宮、台3線古坑-梅山、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府、台26線墾丁。

    為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

    公路局也預估11處國道易壅塞路段，已規劃替代道路，並沿線設置導引牌面，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App即時路況資訊，及早因應避免壅塞。

