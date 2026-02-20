沒在怕！春節旅宿預定不減反增 日本：不對中客下降提額外措施

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國採取一系列抵制日本措施，使訪日中國旅客大減。（法新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國採取一系列抵制日本措施，使中國訪日旅客大減，今年1月較去年同期下降逾6成。不過，來自全球其他地方的遊客卻補上缺口，其中以南韓、台灣表現最為亮眼。日本觀光廳長官村田茂樹日前指出，國內旅宿預定與去年春節假期持平，甚至還微幅增長，他更直言：「目前沒有考慮對中國遊客下降一事，採取任何額外措施。」

根據《讀賣新聞》報導，日本觀光廳18日公布今年1月訪日外國遊客數，較去年同期減少 4.9%，是2022年1月新冠疫情以來時隔4年首次低於去年同期，其中原因自是受到中國影響。數據顯示中國遊客減少了60.7%、香港遊客也減少了17.9%。

不過，扣掉中國、香港後，訪日遊客則增長了17.8%，成績相當不錯。其中，南韓增長了21.6%，達117萬人，創下單一國家單月訪日人數的歷史新高；台灣則增長17%，達69萬人，表現相當亮眼；被視為高消費潛力族群的歐美澳地區亦表現強勁。

觀光廳長官村田茂樹在18日的記者會上表示，根據對業界團體的調查，「來自中國以外的遊客補足了需求，國內住宿與旅遊預約狀況與去年春節假期持平甚至微增」。他說明，目前尚未考慮針對中國遊客減少採取額外的措施。

