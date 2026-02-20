為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    核威脅增加？北韓黨代會展開 專家稱可能擴充核武庫！

    2026/02/20 09:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    北韓勞動黨代表大會19日在平壤開幕，領導人金正恩在大會上發表演講，重點強調經濟發展。（美聯社）

    北韓勞動黨代表大會19日在平壤開幕，領導人金正恩在大會上發表演講，重點強調經濟發展。（美聯社）

    北韓勞動黨代表大會19日在平壤開幕，領導人金正恩在大會上發表演講，重點強調經濟發展。對此專家指出，金正恩很可能利用此次會議，來闡述下一步經濟目標，並進一步擴充核武庫，強化威脅美國及其盟友的力量。

    根據《美聯社》報導，金正恩表示自2021年在新冠疫情衝擊下召開勞動黨代表大會後，北韓取得顯著進步。他指出，經濟成長和更穩固的地區地位，標誌著國家地位的「不可逆轉」的加強。

    金正恩強調，勞動黨面臨艱鉅而緊迫的歷史性任務，那就是盡快推進經濟建設，提高人民生活水平，並全面改造國家和社會生活的各個領域。而經濟成長和穩定地區地位，為進一步推進社會主義建設創造有利條件。

    北韓官方媒體尚未提及金正恩就其與美國和南韓的對峙，或其核武計劃發表的任何直接評論。

    雖然北韓嚴格的資訊封鎖，使其真實經濟狀況難以捉摸，但專家認為，北韓經濟已出現逐步復甦，這可能得益於疫情後與中國的貿易反彈，以及對俄羅斯的武器出口。

    專家表示，經濟復甦的北韓可能進一步擴充其核武庫。北韓已擁有多種針對美國在亞洲盟友的核打擊系統，以及可能打擊美國本土的遠程飛彈。

    另外南韓情報機構上週告訴國會議員，他們正在密切關注金正恩是否會利用此次黨代會，將他的女兒金主愛推舉為潛在接班人，從而正式確立北韓政權繼承人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播