核威脅增加？北韓黨代會展開 專家稱可能擴充核武庫！

北韓勞動黨代表大會19日在平壤開幕，領導人金正恩在大會上發表演講，重點強調經濟發展。（美聯社）

北韓勞動黨代表大會19日在平壤開幕，領導人金正恩在大會上發表演講，重點強調經濟發展。對此專家指出，金正恩很可能利用此次會議，來闡述下一步經濟目標，並進一步擴充核武庫，強化威脅美國及其盟友的力量。

根據《美聯社》報導，金正恩表示自2021年在新冠疫情衝擊下召開勞動黨代表大會後，北韓取得顯著進步。他指出，經濟成長和更穩固的地區地位，標誌著國家地位的「不可逆轉」的加強。

金正恩強調，勞動黨面臨艱鉅而緊迫的歷史性任務，那就是盡快推進經濟建設，提高人民生活水平，並全面改造國家和社會生活的各個領域。而經濟成長和穩定地區地位，為進一步推進社會主義建設創造有利條件。

北韓官方媒體尚未提及金正恩就其與美國和南韓的對峙，或其核武計劃發表的任何直接評論。

雖然北韓嚴格的資訊封鎖，使其真實經濟狀況難以捉摸，但專家認為，北韓經濟已出現逐步復甦，這可能得益於疫情後與中國的貿易反彈，以及對俄羅斯的武器出口。

專家表示，經濟復甦的北韓可能進一步擴充其核武庫。北韓已擁有多種針對美國在亞洲盟友的核打擊系統，以及可能打擊美國本土的遠程飛彈。

另外南韓情報機構上週告訴國會議員，他們正在密切關注金正恩是否會利用此次黨代會，將他的女兒金主愛推舉為潛在接班人，從而正式確立北韓政權繼承人。

