為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台人出國最常「出事」國家TOP5曝光！越南居冠、其次日泰韓美

    2026/02/20 08:05 記者黃靖媗／台北報導
    入冬以後，國人在日本、南韓發生意外事件量就會增多，屢傳國人在日韓旅遊期間心臟病突發或出現健康問題。（法新社檔案照）

    入冬以後，國人在日本、南韓發生意外事件量就會增多，屢傳國人在日韓旅遊期間心臟病突發或出現健康問題。（法新社檔案照）

    外交部領事事務局不僅肩負印發護照的重要任務，也負責處理國人在海外的急難救助事件。專責處理國人急難救助案件的領務局文件證明組組長曾曉峯接受本報專訪指出，最多台灣人向外交部求援的國家前5名分別為越南、日本、泰國、南韓、美國，國人打工度假最愛去的澳洲則位居第6。

    曾曉峯指出，越南急難救助案件量居冠，主因是越南台商數量相當多，常有台人使用旅遊簽赴越南做生意，或去台商公司上班，被越南政府抓到，台商在越南也會遭遇家庭糾紛等狀況。

    日韓冬季急病案量遽增

    針對旅外急難救助案件量第2名的日本、第4名的南韓，曾曉峯指出，入冬以後，國人在日本、南韓發生意外事件量就會增多，可能是因為年長國人的旅遊目的傾向選擇鄰近的日韓，屢傳國人在日韓旅遊期間心臟病突發或出現健康問題；日本因為有開放台灣人打工度假，也有一些案例是打工度假的國人需要救助。

    泰國方面，曾曉峯說，雖然泰國是國人旅遊熱門選擇，但旅遊產生的急難救助案件並不多，反而是國人從事詐騙衍生的案件量較多，領務局近半年來，平均每個月會接到20起至30起來自詐騙園區的求救案件。

    曾曉峯說明，美國的急難救助案件主要為留學生出車禍、死亡、突發精神疾病等；澳洲則常有國人赴澳洲打工度假期間，被僱主或房東詐騙，甚至會有台灣人被中國房東詐騙後，再去詐騙台灣人來接盤的案例。

    在外交部積極宣導下，國人赴海外旅遊前購買醫療保險的意識有愈來愈充足。但曾曉峯提醒，還是很常有國人在海外遭遇事故就醫，回國後才發現有部分資料未向醫院申請，保險公司無法理賠的問題，對駐處造成不小的困擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播