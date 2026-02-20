爽約竟甩鍋給「阿拉」！駐外人員揭密各國「時間觀」差很大

國合會索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫經理林秉正（左）。（林秉正提供）

守時是基本的禮貌，對台灣人而言是日常，但在其他國家並不盡然。有些國家永遠不會和你約好特定的時間，也有些國家約會遲到1、2個小時是文化與社會默契。外交部職業外交官與政府開發援助（ODA）組織國合會職員派駐世界各地，對於各國的時間觀念差異更是深有體悟。

索馬利蘭爽約金句「Inshallah」 次長沒有日程表、想見面只能靠「堵人

目前在索馬利蘭擔任國合會計畫經理的林秉正指出，台灣人與人約會、約定會議通常會準時到，但在像索馬利蘭一樣的伊斯蘭教國家，你會很常聽到一句話「Inshallah」（若阿拉願意的話），代表對方屆時可能會出現、也可能爽約，要爽約前還會把「阿拉」搬出來當藉口，甩鍋給阿拉，聲稱「阿拉阻止我出門」、「阿拉要我在家陪母親」等。

林秉正也分享，在台灣若要會晤官員，通常會透過官員的秘書約好指定時間，當他有要事想去會晤索馬利蘭當地官員時，才發現索馬利蘭人是沒有「日程表」，即便是次長等級的官員也沒有！

林秉正說，想要找到索馬利蘭的官員，只能當下打電話詢問秘書，「你的老闆在不在辦公室？」趁官員在辦公室的時候，跑去門口堵他；到了門口會發現，同時約有5、6個人都想堵人，都在辦公室門口等候。

有趣的是，官員會先見誰，不是按照先來後到的順序，而是看官員與誰的關係比較好，愈不熟會愈難見到面，林秉正說，打好關係是在索馬利蘭行事相當重要的眉角，每天都要花很多時間交朋友，他也鼓勵團隊中的人做完工作後，就多出門與人聊天。

瓜地馬拉超慢活 休假約8點是指「8點開始準備出門」、千萬別準時到！

曾於瓜地馬拉擔任國合會計畫經理的陳俊儒分享，他曾與鄰居一家約好在隔日的早上8點出發到湖邊戲水游泳，他還記得，當天8點想說鄰居怎麼都還沒出門，去敲了鄰居的房門，才發現鄰居一家都還在睡覺。

陳俊儒笑說，他當時還被鄰居反問「你怎麼這麼早就來了？」他一臉疑惑地說，「不是說8點出發嗎？」鄰居一家聽到後哄堂大笑，開始慢慢起床、準備出門，還先慢悠悠地吃了早餐，最後大約10點、11點才出門。

陳俊儒說，經過幾次類似事件後，他逐漸了解，對於瓜地馬拉人而言，只要不是正式會議，約定的時間就是開始準備的時間，約8點就是指8點開始準備就好。

瓜地馬拉人「慢活」的個性，一開始會很難習慣，陳俊儒回憶，他第一次去瓜地馬拉是擔任外交替代役，剛抵任時，主管請他去找個電工來拉電話線，沒想到過了8、9個月，直到他快退伍時，電線才終於拉好；後續他在當地規劃計畫時，也謹記千萬不能按照台灣的工作節奏去抓時間，須把整體時間抓寬一些。

紐西蘭也慢活追求「事緩則圓」 凡事都要想比較久

除了中南美洲之外，紐西蘭也有另一種獨特的「慢活」。我國駐紐西蘭代表歐江安受訪指出，紐西蘭人秉持著事緩則圓的態度，認為唯有在安靜的環境才能仔細思考，做出既有美感又兼顧和諧的成果，與紐西蘭人溝通時，都需要給對方較多思考的時間，而紐西蘭人思考後也會給出完整且不會更動的答覆。

歐江安說，她過往派駐紐約、在台北本部都習慣快節奏、追求時效的工作步調，來到紐西蘭後受到衝擊，逐漸學習「不是快速做完，而是寧靜地做好」，對她而言是很不一樣的功課。

遲到半小時是常態 史瓦帝尼人「拖延症」超嚴重

曾派駐友邦史瓦帝尼的外交部領務局文件證明組組長曾曉峯指出，對於史瓦帝尼的時間觀念，「只要習慣就好」，在史瓦帝尼和當地人約10點，他們通常10點半才會到，大家都知道對方會晚點到，所以在約時間時要特別約早一點，預留對方「晚點到」的緩衝時間。

曾曉峯分享，有一次負責籌備活動，他在活動前一天下午特別到現場勘查施工進度，竟發現幾乎所有軟硬體設備都還沒準備好，但活動隔天上午9點就要開幕，讓他相當緊張地去詢問史瓦帝尼當地官員，當地官員卻語氣輕鬆地要他別擔心、「Don’t worry」。沒想到，等到隔天、活動當天早上7點半再來查看時，施工進度竟只花一個晚上就從0％飆到100％，全部趕工完畢。

曾曉峯笑著說，從此之後，他知道了史瓦帝尼人不是不做事，而是會把每件事拖到截止日才做，這是他們的文化，如果你無法適應、個性很急，就會感到非常挫折。

