習近平最想逮捕的國會議員！他在紅色通緝下為台灣而戰

自二○一八年起研究中共對台資訊戰、輿論戰及灰色地帶作戰，又於二○二一年投入全民防衛倡議，創立黑熊學院，於學界、NGO領域出身的民進黨立委沈伯洋，轉任國會議員不到兩年之際，旋即遭中共扣上「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對其展開全球通緝。政治素人出身的他，如何因應中共恫嚇、充滿政治口水的朝野攻防，沈伯洋接受本報專訪吐露這兩年的從政歷程。

談及角色轉換的衝突與適應，沈伯洋坦言，過去他在民間倡議、推動法案時，本來就會與立委、政府部門溝通合作往來；不過，如今步入國會現場時，真正最大的衝擊是，花最多時間的不是推進政策，而是防堵藍白硬推對國家不利的法案，「這件事幾乎佔據了大半時間」。

國家安全就是國家安全 沒什麼好屈服的

沈伯洋續指，在價值層面上，國家安全就是國家安全，沒有什麼好屈服的。真正讓他感到幻滅的是，從過去的議事紀錄可以發現，當時的立委是基於不同立場，為不同的團體進行專業溝通與協調；本屆國會卻讓他感受到即便準備再多資料、提出科學依據、制度風險，對方卻完全不聽，「專業被踐踏，是最讓人難以忍受的事。」

在政策溝通與論述上，從以專業傳遞知識的學術圈，轉換到以政治攻防、辯論為核心的國會場域，沈伯洋說，在政治場域中，多數民眾最終只會記得一、兩句話，政治的本質就是溝通，這兩年他也調整論述方式，「就算事情很複雜，也要用最簡單的方式講清楚」。

調整論述方式 複雜的事用最簡單方式講清楚

沈伯洋也觀察到，現今政治溝通的最大困擾，在於對手會刻意扭曲發言，迫使他花大量時間澄清、闢謠。他感嘆地說，自己身為政治素人，進到立法院是為了做國防與國安議題，卻不知為何成為藍白「每週必打」的對象，後期更加上共產黨也頻頻對他展開攻擊，「每週光是要讓自己活著，就要花了一半的時間。」

於社群平台的論述上，沈伯洋近年發文形式也明顯轉變，從長篇學術、議題文章改為分段、短句呈現。沈伯洋說明，過去在教學領域上，一堂課有五十分鐘，可以把一個概念說明清楚，但現在民眾能關注在你身上的時間往往僅有三十秒，若前幾句無法讓人一眼看懂重點，就不會繼續閱讀。

沈伯洋透露，他也花費許多時間在調整文體，政治溝通必須同時照顧「長期關心政治的人」與「剛開始關心的新讀者」，因此他在文章的層次與頻率都需不斷調整。

面對中共對其發布紅色通緝令，沈伯洋說，他一開始就知道一定會有這個代價，只是沒想到來得如此迅速，他幾乎就在一年內就成為中共最大的標靶；不過，這正是中共心理戰的手段，目的在製造恐懼、迫使噤聲，但一旦有壓力，就輸了。

讓外界知道中共是在狐假虎威、胡說八道

「我一直把這件事當成作戰！」沈伯洋認為，中共的意圖讓他害怕，並藉由他傳遞害怕的情緒，藉此讓公眾對相關議題噤聲。因此，每當中共對他施加壓力時，他都會去思考要如何破解，就像先前中共揚言要通緝他，其目的就是恐嚇台灣人民，他則馬上出國前往德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，讓外界知道中共是在狐假虎威、胡說八道。

沈伯洋說，他倒不會因為中共施壓感到壓力，但最大的問題是「累」，因為攻擊實在太密集了。至於紓壓方式，他吐露，過去他喜歡運動、打電動、看動畫，如今忙到幾乎沒有時間，與家人、孩子相處則是他最主要的解壓方式。

若未來卸任立委，沈伯洋表示，他將回到學界，繼續從事民主實驗室、黑熊學院等NGO工作，他會再把精力放回民間倡議，並持續耕耘國民外交，與世界各國討論中共資訊戰、灰色地帶作戰等議題，台灣應如何面對，國際如何應對，雙方要怎麼合作。

面對中共恫嚇及揚言全球通緝，民進黨立委沈伯洋受訪說，要讓外界知道中共是在狐假虎威、胡說八道。（沈伯洋提供）

