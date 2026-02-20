供售Link-22為何重要？專家：美軍看得到、台灣就看得到

黑熊學院共同創辦人暨首席顧問、梟息報你知主持人何澄輝。（資料照）

美國川普政府重返印太來勢洶洶，外界盛傳美方下波對台軍售，總額可能達6千億元。除媒體揭露的愛三MSE增程型飛彈、NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）外，台灣安保協會副秘書長何澄輝認為，最關鍵的項目極可能是「Link-22數據鏈系統」。他指出，若台灣升級至Link-22，將能與美、日建構「共同作戰圖像」，實現「美軍看得到、台灣就看得到」的戰場透明化優勢，甚至具備「A射B導」的聯合作戰能力，讓共軍殲-20匿蹤戰機無所遁形。

升級Link-22 融入印太「單一戰區」

針對川普政府下一波的對台軍售清單，萬眾矚目的Link-22升級案也成為各界引頸期盼的焦點，事實上，據軍方公開專報，有一筆被列在今（115）年度新興預算中、名稱為「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」的項目，就可能是國軍代號「博騰專案」的Link-22 數據鏈升級案，只待美方公告（知會國會）供售。

該案計畫引進北約規格的先進技術，將國軍現有的Link-16「迅安系統」全面升級。然而，今年度中央政府總預算案在立法院卡關一毛未審，即便川普政府下一波公告的軍售案中包含Link-22數據鏈系統，因該案屬於今年首度編列的「新興計畫」，若預算審查持續延宕，恐重演發價書（LOA）過期，導致全案取消重來的狀況。

何澄輝也認為，Link-22極可能是新一波軍售清單中最關鍵的項目。他分析，現行Link-16多為語音或電子指示，頻寬較窄；而Link-22頻寬更寬，能建構完整的「戰場共同圖像」。這意味著台灣將能與美軍、日本自衛隊連線，實現印太地區「單一戰區化」的防禦架構。

「這對台灣戰術上有巨大優勢」，何澄輝舉例，外界常質疑台灣雷達能否抓到中共殲-20匿蹤戰機，一旦擁有Link-22，這個問題將不復存在，「只要美軍看得到，台灣就看得到」。屆時台灣F-16甚至無需開雷達，透過數據鏈接收目標位置，即可進行「A射B導」（由A方發現目標、導引B方發射武器）的攻擊，讓殲-20在不知不覺中進入不可逃逸區。

結合海馬士多管火箭 有效壓制共軍「萬船齊發」

何澄輝進一步指出，Link-22若能與台灣採購的大量海馬士（HIMARS）多管火箭系統結合，將成為「戰力倍增器」。他指出，面對中共所謂「萬船齊發」戰術，不需耗費昂貴飛彈，透過精準情報與海馬士的精準火箭彈即可有效打擊。

他引用烏俄戰爭經驗表示，烏克蘭僅有約40台海馬士，在「打帶跑」戰術下存活率極高且戰果豐碩；若台灣軍購順利，將擁有僅次於美軍的海馬士數量。配合Link-22，分散全台的發射車可接收千里之外的目標資訊，發射後隨即轉移陣地，將使中共侵台的軍事成本與風險無限拉高。

前美軍官員：Link-22具「超視距」傳輸優勢 不受山脈阻隔

前美軍印太司令部官員胡大任則從技術層面補充，Link-22與現有的Link-16並非競爭關係，而是互補且功能更強大。Link-16受限於「視距內」（Line of Sight）傳輸，訊號容易被山脈或地形阻擋，例如從桃園發射訊號到台東可能受中央山脈阻隔。

胡大任解釋，Link-22具備「超視距」（Beyond Line of Sight，BLOS）傳輸能力，發射端與接收端無需彼此「看到」，訊號可繞過障礙物。這對於多山的台灣，以及需要在海平面以下（潛艦）、水面（軍艦）、空中及無人載具間進行複雜協調的戰場環境至關重要。

胡大任強調，Link-22是北約與盟國共同研發的系統，專為情報分享與火力協調設計。對台灣而言，這是建立與盟國間高效擊殺鏈與共同圖像分享的最佳解決方案。

