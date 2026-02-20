「台灣鯛」出國還是很刁！外交官親曝最瞎救助案件

越南是台灣人觀光旅遊、經商熱點，也是國人旅外急難救助案件量最多的國家。（路透檔案照）

越南是台灣人觀光旅遊、經商熱點，也是國人旅外急難救助案件量最多的國家。曾派駐越南、現在在外交部領事事務局負責處理國人急難救助案件的文件證明組組長曾曉峯接受本報專訪，分享他在越南看過的千奇百怪急難救助案件，從過年家庭糾紛，到痛風發作忘記帶藥打電話要駐處載他就醫，還有國人出國太沒警覺心，搭一趟計程車就因為太天真被騙錢。「台灣鯛」出國還是很刁，令外交官印象深刻。

「台灣鯛」稱呼原指高品質的優質化吳郭魚，現被網路引申為形容在國外旅遊脫序的「鯛（刁）民」行為。

請繼續往下閱讀...

春節姐妹吵架他無辜躺槍 越南台商探親護照慘被扣2個月

曾曉峯分享，有一名台商與越南女性結婚，在某年春節與妻子一起回娘家越南，不料在探親期間，台商的越籍妻子竟與親姐姐一言不合吵到打起來，甚至「打到頭破血流」。

台商妻子的姐姐一怒之下提告傷害罪，且不只告妹妹，連妹夫一起告，讓該名台商一夕之間成了傷害罪的被告，護照還被越南警方依法扣留，回不了台灣。

曾曉峯笑說，後來那名台商竟打電話到我國駐越南辦事處，哭訴自己的護照已經因為姐妹鬩牆案被當地警方扣押了兩個月，讓他無法回台灣做生意。

但由於牽涉刑事案件，若要走完刑事程序，耗時耗力，台商可能會幾年都回不了台灣，最有效率的解決方式還是請生氣的姐姐撤告。

曾曉峯只能回覆該名台商「要不你請太太去和姐姐和解，和解完之後，護照就還你了」；台商卻對曾大抱怨，「這個和解很難啦！，兩姐妹已經吵兩個月還沒解決…」。所幸後續駐處沒有接獲進一步消息，應該是該台商後來有成功勸和兩姐妹。

最瞎急難救助電話 半夜痛風發作又沒帶藥 竟打給外交官哀嚎

我國全球駐處都有24小時接聽的急難救助電話，要說在越南接到最瞎的急難救助電話，曾曉峯回憶，他派駐越南胡志明市時，曾在半夜接到一通從越南安江省打來的電話，竟然是國人到安江省娶妻，半夜痛風發作，一邊哀嘆「痛得要死」，一邊要求位在胡志明市的外交官帶他去胡志明市就醫，堅決不願就近在安江省當地的醫院拿藥、看診。

曾曉峯傻眼地說，「你知道安江省在哪嗎？安江省距離胡志明市開車大約要兩三個小時」。曾曉峯笑說，掛掉電話之後，隔天他居然在駐處辦公室看到這名國人活蹦亂跳地來辦理結婚後續手續，應該是沒事了。

被騙錢後「愈想愈不對勁」 為新台幣600元急call駐處要告詐欺！

在治安良好的台灣生活久了，許多人可能警覺性會逐漸下降，在台灣習慣互相信任，在小吃店自行找零消費，出國竟也如此毫不設防。

曾有國人在越南搭乘計程車去按摩店，由於不熟悉越南幣值，在下車付費時，聽到司機說車資是5萬，就將一疊鈔票像扇子一樣攤開給司機自取車資，讓司機自己抽了一張50萬越南盾，也沒有多加留意。

後續按完摩之後，看到按摩帳單也是50萬越南盾時，才想說「奇怪，按摩兩小時也是50萬，剛剛我才坐車幾分鐘，怎麼也是50萬！」，驚覺「那個司機騙我！」。這時距離下計程車已經過了約兩個小時，他才生氣地打電話給我國駐越南辦事處，說要提告司機詐欺。

但當駐處詢問該名國人案件細節，司機車牌號是幾號？駕駛執照編號與照片有沒有拍下來？該國人一問三不知，只記得自己大約幾點鐘上下車，並不斷痛批司機「很惡質」，還指出自己馬上就要結束旅遊行程返國，要求駐處代替他報案、提告。

曾曉峯無奈地說，50萬越南盾折合新台幣約600元，5萬的計程車費大約也才新台幣60元，且由於提告需要當事人出面，駐處依規定無法協助。

外交部各駐處都有24小時緊急聯絡電話，若國人在海外遭遇急難事件，也可以請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095。但外交部也提醒，24小時急難救助專線功能如同國內110、119專線，勿以一般查詢事件撥打佔線。

外交部領事事務局負責處理國人急難救助案件的文件證明組組長曾曉峯接受本報專訪。（記者黃靖媗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法