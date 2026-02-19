大甲鎮瀾宮國運籤抽到中上 「撥亂反正 亂中求序」

鎮瀾宮董事長顏清標(左)與台灣省陽宅教育協會理事長周建男(右)一起解籤詩。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮依序抽出「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等4支「四季籤」。（記者歐素美攝）

台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊，在大年初四子時迎神日，抽出馬年4支「四季籤」，其中，象徵國運籤的人口籤最受矚目，顏清標在媽祖前跪下，經過多次擲筊，抽出「中上」國運籤，解籤人指示，今年的國運是撥亂反正，面對多元領域，創意突破是速度很快的一年，必須要亂中求序，要有共識，提升民氣，創造祥和社會。

鎮瀾宮誦經團從初三晚間10時起開始誦經、獻貢，隨後，董事長顏清標在晚上11點（即初四子時）率鎮瀾宮副董事長鄭銘坤及董監事等，與台灣省陽宅教育協會理事長周建男虔誠向媽祖下跪擲筊求籤，依序抽出「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等4支「四季籤」，由周建男解籤說明。

「穩定才有真正福氣」

周建男表示，今年人口籤（國運籤）是己巳，銅銀買紙靴，「欲去長江水闊茫，行船把定未遭風，戶內用心再作福，看看雨水得相逢」，為中上籤，今年的國運是撥亂反正，面對多元領域，創意突破是速度很快的一年，必須要亂中求序，要有共識，提升民氣，創造祥和社會，強調己巳籤注重在穩定中才有真正的福氣。其餘則都是中籤。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標對此表示，就是大家要和諧，大家要團結，大家才「賺卡有吃」。

鎮瀾宮董事長顏清標在媽祖前下跪擲筊求籤。（記者歐素美攝）

