美國對台新軍售疑因習近平施壓擱置 王定宇示警：對台灣防空至關重要

華爾街日報指出，一輪新的美國對台軍售方案目前正陷入停滯，該方案包括愛國者防空飛彈攔截器及其他武器。圖為美軍愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（擷取自美軍DVIDS網站）

美媒近期引述多名官員談話報導指出，美國一項主要對台軍售計畫懸而未決，美國總統川普的顧問群立場搖擺不定。對此，民進黨立委王定宇今（19）日表示，該筆對台軍售案涵蓋IBCS整合戰場管理系統、愛國者防空飛彈營等，對台灣防空力量、建立「台灣之盾」至關重要，愈慢公佈，對台大筆軍售愈有可能產生變化，呼籲立法院藍白兩黨應放下政黨惡鬥，儘快審查必要預算。

根據「華爾街日報」報導，有官員指出，川普想與中國國家主席習近平維持貿易停火，因此軍售決定時機正在慎重考慮中。這筆懸而未決的軍售預期將包含愛國者反飛彈攔截系統與其他武器。

王定宇表示，面對中國逐步加大對台軍事的威脅，提升自我防衛力量非常重要，台灣要提升嚇阻力，也要與國際盟友建立鏈結的安全網路，並在台建立台美國防產業共同供應鏈、加大軍需縱深，對台灣既有經濟上的利益，也有安全上的必要。

王定宇指出，第一筆3千多億元的軍售案，因為遭立法院藍白兩黨聯手阻撓，無法往前走；第二筆約新台幣5千億元對台軍售案涵蓋IBCS整合戰場管理系統、愛國者防空飛彈營等，對台灣防空力量、建立「台灣之盾」至關重要，受到第一筆軍售預算延宕、4月份川普將訪中、中國加大在美遊說、中共在台協作者傾全力破壞台美互信等因素影響，第二筆軍售案若無法在今年2月至3月定案，台灣面對險峻局勢，可能不是「慢一點」得到軍售，而是「無法取得」保護台灣的重要軍事裝備。

王定宇直言，如果川普認為台灣本身就沒有決心去提升自我防衛的力量，美國何必為了台灣去得罪中國。美國政府至今尚未對外公布第二筆軍售，他認為，預算愈慢公佈、愈接近4月份川普訪中時，第二筆對台大筆軍售愈有可能生變，對台灣來講，不單單是安全需要裝備「量」的變化，更產生「質」的變化。

針對川普16日在「空軍一號」上被問到是否可能加碼對台軍售時表示，他正在跟習近平談對台軍售的事，兩人之前談得很愉快，「我們很快就會（針對對台軍售）做決定」。王定宇說，從雷根政府開始，對台6項保證當中第2項即清楚載明，「美國不同意對台軍售需要跟中華人民共和國討論」，美國政府絕對不會與中國討論對台軍售議題，是台美互動長期的基本鐵律，他憂心，一旦打破這項承諾，台美關係將陷入中國更大的脅迫與干預。

王定宇也呼籲，立法院藍白兩黨應放下政黨惡鬥，儘快審查必要預算，唯有我們重視自己的安全時，國際友人的關心才有意義，一個不願意保護自己的國家，全世界沒有人會願意幫助。

