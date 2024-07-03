怕中國國安新規 日人也籲調升旅遊警示

中國「反間諜法」擴增條文上路1年，今年7月1日起又增加新的國安規定，讓外國人更加不安，有日本民眾更呼籲外務省，應將中國旅遊警示調升為「避免非必要的旅行」。（路透檔案照）

2024/07/03 00:46

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕中國「反間諜法」擴增條文上路1年，今年7月1日起又增加新的國安規定，授權國安人員只要認為「有疑慮」，就可以查扣個人手機或電腦等電子設備，此事不僅在台灣引起譁然，日本也相當不安。日本媒體報導，中國當局不透明的執法，已讓外國人更加不安，有日本民眾更呼籲外務省，應將中國旅遊警示調升為「避免非必要的旅行」。

中國在2014年實施「反間諜法」以來，已有超過17名日本人在中國遭到拘留。去年3月，日本藥廠安斯泰來（Astellas Pharma）的1名日籍駐中國員工，被以涉嫌違反「反間諜法」拘留，同年10月正式逮捕，日本政府多次要求中方放人，但中方相應不理。

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《讀賣新聞》報導，外交消息人士指出，日本員工避免到中國出差的情況至今仍持續中，因為不知道會在什麼情況下被拘留，很多人都感受到風險。

「反間諜法」在去年修法擴增條文，今年實施屆滿1年又增加新規定。報導指出，中國國家安全部被授權可檢查個人的手機、電腦，並檢查電子設備中的應用程式、郵件、照片和動畫等資料。儘管中國國安部強調，這是針對涉嫌間諜行為的個人或組織，「一般人並不在對象範圍內」，但北京外交消息人士認為，「可能會加強取締」。

去年12月，中國國安部發表「打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動」，只要在發表的文件中出現批評中國經濟的論調，也可能受到懲罰。報導也指出，中國國安部正在增加存在感，對外國人而言，因為不知道什麼情況會觸法，焦慮正在擴大中。

中國蘇州上週發生中國男子攻擊日僑校車事件，造成日僑母子被砍傷，1名中國籍女性校車導護被砍成重傷不治，中國官方事後雖試圖滅火，社群平台也刪除反日貼文，以降低衝突，但這一連串事件已讓日本民眾心生恐懼，有網友甚至要求政府將中國的旅遊警示調升為「避免非必要旅行」。

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