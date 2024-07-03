歐盟最親俄首長訪烏 匈牙利總理與澤倫斯基會面籲停火

立場親俄的匈牙利總理奧班2日訪問烏克蘭，奧班在與澤倫斯基會面過程中呼籲停火。（法新社）

2024/07/03 10:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利總理奧班（Viktor Orban）立場親俄，而匈牙利1日起接任歐盟輪值主席國，奧班2日抵達烏克蘭首都基輔與烏克蘭總統會面，此次是奧班自從烏俄戰爭後首度訪問烏克蘭，奧班在會面中呼籲澤倫斯基考慮停火，但基輔當局的看法似乎和奧班略有不同。

綜合外媒報導，奧班在會面中對澤倫斯基說，烏俄戰爭是目前歐洲最重要的問題，建議立即停火，「和平問題不僅對烏克蘭重要，對整個歐洲也很重要」。

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澤倫斯基當天則表示，他感謝匈牙利向逃離戰爭的烏克蘭難民提供人道主義援助，並提到，匈牙利在和平峰會中發揮作用，他與奧班詳細討論匈牙利可以如何在第二次和平峰會中發揮領導作用，希望二次和平峰會可以在今年內舉行。

奧班在會後發布的聯合聲明中提到，他呼籲澤倫斯基在烏方有意舉辦的國際峰會之前停火，停火將提供雙方加速和談的機會，「我和澤倫斯基探討了這些方案的可能性，我感謝他誠實以對」。而在奧班發言前已先行發言的澤倫斯基，並沒有提到相關事項。

事後烏克蘭外交政策顧問卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）在電視演說中提到，奧班並非首次提出此建議，澤倫斯基先前已經公開回應過。卓夫科瓦表示，烏克蘭確實是希望由自己來實現和平，相關措施就是透過和平峰會來進行。

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