川普已把目光看向賀錦麗？ 打「賀」力道顯著升高

在民主黨總統參選人拜登面臨勸退壓力之際，出現由副手賀錦麗接替的呼聲。（美聯社檔案照）

2024/07/04 22:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登因日前在大選辯論會上表現欠佳，面臨要求退選的壓力，儘管拜登和民主黨都尚未做出決定，但是選戰對手川普陣營已經「先發制人」，針對可能接替拜登上陣的副總統賀錦麗，顯著升高攻擊力道。川普私下也說，民主黨會換賀錦麗上陣。

《路透》4日報導，川普陣營和一些川普的共和黨盟友，在過去48小時內一連串社群媒體發文和聲明，將砲口指向賀錦麗，在民主黨內出現一些讓賀錦麗取代拜登的呼聲之際，川普陣營此舉顯然是要先下手為強，削弱賀錦麗的可信度。

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負責共和黨眾議員選戰的「全國共和黨眾議院委員會（NRCC）」批評賀錦麗，是拜登的「幫凶統帥」；挺川超級政治行動委員會「讓美國再次偉大（MAGA Inc.）」則發布一份聲明，稱賀錦麗是「侵略沙皇」，意指拜登上任之初，由賀錦麗負責與墨西哥和中美洲國家處理非法移民問題，共和黨指控她未能遏止大批非法移民入境。

川普發言人李威特（Karoline Leavitt）說，「賀錦麗無能，已被證明是史上最弱、最糟的副總統，她在這4年來實施的每一項災難性的政策上，都100%支持拜登」。

拜登上任以來，共和黨就常批評賀錦麗，不過，這週對她的攻擊顯著升高，而且似乎是經過協調、與這幾天有關賀錦麗或許會接替拜登，成為民主黨提名的總統候選人的討論有關聯。

長期為川普獻策的李萬度斯基（Corey Lewandowski）向《路透》說，賀錦麗因為處理非法移民問題的表現，使她在政治上處於弱勢，而這只是共和黨針對她政績所做的廣泛資料收集的一部分。

一名仍與川普保持聯絡的川普總統任內白宮高級幕僚說，著重賀錦麗很合理，因為「如果拜登繼續選下去，基於我們所見的表現，賀錦麗在選戰中會更吃重；如果拜登退出，她就是可能的（總統）候選人，此事關係到定義她」。

《華盛頓郵報》指出，川普陣營在公開場合駁斥拜登可能退選之說，稱這時換人為時已晚，但私底下已經著手為其他人選的可能性準備，而且認為，要擊敗拜登和賀錦麗以外的其他民主黨人選會更難。

川普3日在他的社群媒體平台「真實社群（Truth Social）」貼出一段影片，影片中川普坐在高爾夫球車上，宣稱他把拜登逼得退選，「他（拜登）就要退出了，我把他逼退的，這表示我們要面對賀錦麗，我想換她（成選戰對手）會比較好，她很糟又差勁，簡直就是遜爆了」。

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