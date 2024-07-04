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澤倫斯基嗆川普：有終結戰爭計畫就快公佈

川普聲稱能在上任前結束俄烏戰爭，澤倫斯基（圖）回應稱，川普應立即公佈計畫。（路透）

川普聲稱能在上任前結束俄烏戰爭，澤倫斯基（圖）回應稱，川普應立即公佈計畫。（路透）

2024/07/04 19:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》報導，針對美國前總統川普聲稱他能在上任前結束俄烏戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基3日表示，若川普真有終結戰爭的方法，應立即公佈細節，而不是等到11月美國總統大選之後。

據報導，川普在上週的電視辯論會中表示，「我會在1月20日就任總統前，讓（俄國總統）普廷和澤倫斯基達成和平協議。」儘管這位共和黨候選人尚未公開其具體計畫，他多次強調若當選，結束戰爭將是他上任後的首要任務之一。

澤倫斯基在接受彭博電視台（Bloomberg TV）採訪時回應：「如果川普知道如何結束這場戰爭，他今天就應該告訴我們。因為如果烏克蘭的獨立性面臨威脅，如果我們會失去國家主權，我們希望能提前做好準備。」

澤倫斯基進一步表示，他希望了解美國選民在11月5日投票後，烏克蘭是否仍能獲得美國的強大支持，或者是否會被迫自力更生。

「他們無法計劃我和我們人民、孩子們的生活，」澤倫斯基說。「我的訊息是，如果他們有計畫，由於選舉的緣故可能不會公開，但我認為我們在此之前必須知道，以便因應準備。」

川普在上週與拜登的辯論中表示，他不接受普廷要求烏克蘭割讓四個地區給俄羅斯以結束戰爭的條件。然而，與川普保持聯繫的官員和顧問透露，川普考慮與普廷談判，並讓北約組織（NATO）承諾不再東擴至烏克蘭和喬治亞，並就俄羅斯可以保留多少烏克蘭領土進行協商。

川普的競選辦公室拒絕就此事發表評論。

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