榮獲12強MVP！ 「台灣隊長」陳傑憲日本高中母校掛布條祝賀

吳念庭赴日旅遊期間，特意返回母校岡山共生高校探望，結果發現母校外牆掛起巨型布條，慶祝陳傑憲獲得12強賽MVP。（圖擷取自@nienting_wu IG、歐新社，本報合成）

2024/12/12 13:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊上月世界棒球12強賽勇奪首冠，「台灣隊長」陳傑憲更奪下大會MVP，亮眼表現也讓他圈粉無數，成為台日球迷津津樂道的對象。與陳傑憲同樣就讀日本岡山共生高校的吳念庭，近日赴日旅遊期間，特意返回母校探望，結果發現母校外牆掛起巨型布條，慶祝陳傑憲獲得12強賽MVP，對其表現與有榮焉。

根據吳念庭IG發文，他近期前往日本旅遊，期間特別返回岡山共生高校探望師長和朋友，結果他還沒進到校園裡，就遠遠看到校門口的外牆上，掛了一個巨大的大布條，上面還寫著「從共生走向世界」、「慶祝陳傑憲獲得本屆12強賽的MVP」等祝賀詞，另註記陳傑憲畢業於平成24年度（2012年）。

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吳念庭將布條照分享到IG限動，還標注陳傑憲一起來觀看，陳傑憲則笑說又有理由去日本玩。出生高雄的陳傑憲，國小到國中都在當地唸書打球，直到高中才隻身前往日本就讀岡山共生高校；另外，陳傑憲的高中校友不僅有吳念庭，還有前味全龍投手廖任磊、前羅德隊內野手李杜軒、日職軟銀鷹球探李杜軒等人，也同樣畢業於岡山共生高校。

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