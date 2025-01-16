金孫涉詐遭中國拘留 彰化鹹粥嬤一見到官員下跪泣求救人

彰化鹹粥嬤一見到陸委會、海基會人員來訪，在自家客廳下跪，一旁的人連忙把阿嬤扶起來坐在椅子。（記者劉曉欣攝）

2025/01/16 16:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生73歲阿嬤，一手帶大的19歲黃姓孫子在失聯300多天後證實，因涉及詐騙被拘留在中國山西公安局，陸委會與海基會今天派員來了解鹹粥嬤的訴求，阿嬤一見到官員就流淚下跪請求救孫，只求孫子能夠平安回來！

陸委會法政處科長楊育靜與海基會法律科陳姓科長等一行人，今天下午前往鹹粥嬤位於彰化縣伸港鄉定興村的住處。陳科長表示，今天主要是依照陸委會指示，由海、陸兩會一起來了解家屬的訴求，並交換意見，除了盡快幫助家屬以外，也同時表達關懷。

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鹹粥嬤一見到海、陸兩會人員到場時，雙方才剛走進住家客廳，阿嬤隨即雙腳一跪，當場讓所有人都嚇到了，連忙把阿嬤扶起來，坐在椅子上。阿嬤則是眼淚一直流，要政府長官救救孫子，希望讓孫子能夠平安回到台灣，而陪同的縣議員賴清美也跟著阿嬤流淚，親友也在一旁拜託，趕快讓阿嬤的孫子回來。

鹹粥嬤表示，她最大的希望就是孫子能夠回來，就算因案在中國被關，她也要去看看孫子，機票旅費就算沒錢，就算借錢也要去，只要有任何機會可以看孫子，她都會去。如果她再次看到孫子，她要跟孫子說「要乖一點」、「要聽人家的話」。

黃姓孫子的叔公指出，阿嬤與親友的願望就是早日把人帶回來，拜託政府官員可以聽到小百姓的心聲。

賴清美強調，她也沒想到阿嬤會下跪，應該是阿嬤快要一年沒見到孫子，把心中的希望都寄託在這次官員拜訪，把官員視為救命恩人，才會下跪請求，她看到也非常感傷，才會跟著阿嬤一起掉淚，希望阿嬤的心願能夠早日達成。

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陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

彰化鹹粥嬤說她的心願就是孫子趕快回來，就算被關在中國也要去看孫。（記者劉曉欣攝）

鹹粥嬷的親友強調，希望孫子能夠平安回來。（記者劉曉欣攝）

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