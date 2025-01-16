為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金孫涉詐遭中國拘留 彰化鹹粥嬤一見到官員下跪泣求救人

    彰化鹹粥嬤一見到陸委會、海基會人員來訪，在自家客廳下跪，一旁的人連忙把阿嬤扶起來坐在椅子。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹹粥嬤一見到陸委會、海基會人員來訪，在自家客廳下跪，一旁的人連忙把阿嬤扶起來坐在椅子。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/16 16:02

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉賣鹹粥維生73歲阿嬤，一手帶大的19歲黃姓孫子在失聯300多天後證實，因涉及詐騙被拘留在中國山西公安局，陸委會與海基會今天派員來了解鹹粥嬤的訴求，阿嬤一見到官員就流淚下跪請求救孫，只求孫子能夠平安回來！

    陸委會法政處科長楊育靜與海基會法律科陳姓科長等一行人，今天下午前往鹹粥嬤位於彰化縣伸港鄉定興村的住處。陳科長表示，今天主要是依照陸委會指示，由海、陸兩會一起來了解家屬的訴求，並交換意見，除了盡快幫助家屬以外，也同時表達關懷。

    鹹粥嬤一見到海、陸兩會人員到場時，雙方才剛走進住家客廳，阿嬤隨即雙腳一跪，當場讓所有人都嚇到了，連忙把阿嬤扶起來，坐在椅子上。阿嬤則是眼淚一直流，要政府長官救救孫子，希望讓孫子能夠平安回到台灣，而陪同的縣議員賴清美也跟著阿嬤流淚，親友也在一旁拜託，趕快讓阿嬤的孫子回來。

    鹹粥嬤表示，她最大的希望就是孫子能夠回來，就算因案在中國被關，她也要去看看孫子，機票旅費就算沒錢，就算借錢也要去，只要有任何機會可以看孫子，她都會去。如果她再次看到孫子，她要跟孫子說「要乖一點」、「要聽人家的話」。

    黃姓孫子的叔公指出，阿嬤與親友的願望就是早日把人帶回來，拜託政府官員可以聽到小百姓的心聲。

    賴清美強調，她也沒想到阿嬤會下跪，應該是阿嬤快要一年沒見到孫子，把心中的希望都寄託在這次官員拜訪，把官員視為救命恩人，才會下跪請求，她看到也非常感傷，才會跟著阿嬤一起掉淚，希望阿嬤的心願能夠早日達成。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

    陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

    陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

    陸委會與海基會都派人關懷彰化鹹粥嬤，阿嬤急得掉淚求救，縣議員賴清美也跟著掉淚。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹹粥嬤說她的心願就是孫子趕快回來，就算被關在中國也要去看孫。（記者劉曉欣攝）

    彰化鹹粥嬤說她的心願就是孫子趕快回來，就算被關在中國也要去看孫。（記者劉曉欣攝）

    鹹粥嬷的親友強調，希望孫子能夠平安回來。（記者劉曉欣攝）

    鹹粥嬷的親友強調，希望孫子能夠平安回來。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播