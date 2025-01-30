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    DeepSeek盜用OpenAI數據！貓咪釣魚梗圖揭「惡劣手法」

    有網友PO出一張梗圖，諷刺DeepSeek的偷竊行為。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    有網友PO出一張梗圖，諷刺DeepSeek的偷竊行為。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/30 18:26

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近日成為國際矚目焦點，該公司宣稱以少量輝達A800降速晶片，成功開發出效能可媲美OpenAI O1模型的新模型。然而，OpenAI總部表示，已掌握證據顯示DeepSeek運用其模型的蒸餾技術，違反OpenAI的服務條款，進一步加劇爭議。對此，有網友PO出一張梗圖，諷刺DeepSeek的偷竊行為，引發網友熱議。

    OpenAI向英國《金融時報》證實，DeepSeek利用了蒸餾（distillation）技術，透過更大模型的輸出成果，訓練出能在特定任務上達到相似表現的小型模型。雖然蒸餾技術是業界常見手法，但若DeepSeek透過OpenAI輸出的結果開發競爭性模型，則違反了 OpenAI明確禁止的服務條款。

    根據彭博社報導，微軟與OpenAI正調查DeepSeek是否透過未經授權的方式，大量提取API輸出數據，並利用這些數據作為技術基礎。微軟的維安團隊早在2024年秋季，就注意到相關活動，這些行為與DeepSeek的技術開發進程高度吻合。

    與此同時，一張梗圖於社群平台瘋傳，生動地諷刺了DeepSeek的技術盜用行為。照片中，OpenAI正努力釣取「真實數據」，而一旁的DeepSeek則從遠處走來坐下，直接將釣竿插入OpenAI的水桶裡。該圖引發廣泛討論，許多網友轉發並留言：「精準，也符合中國國情」、「DeepSeek = DeepSteal」、「有好笑到」、「數據蒸餾原理」、「淺顯易懂的圖」、「非常生動形象的把DeepSeek偷竊的過程畫出來了...」。

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