DeepSeek盜用OpenAI數據！貓咪釣魚梗圖揭「惡劣手法」

有網友PO出一張梗圖，諷刺DeepSeek的偷竊行為。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/01/30 18:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近日成為國際矚目焦點，該公司宣稱以少量輝達A800降速晶片，成功開發出效能可媲美OpenAI O1模型的新模型。然而，OpenAI總部表示，已掌握證據顯示DeepSeek運用其模型的蒸餾技術，違反OpenAI的服務條款，進一步加劇爭議。對此，有網友PO出一張梗圖，諷刺DeepSeek的偷竊行為，引發網友熱議。

OpenAI向英國《金融時報》證實，DeepSeek利用了蒸餾（distillation）技術，透過更大模型的輸出成果，訓練出能在特定任務上達到相似表現的小型模型。雖然蒸餾技術是業界常見手法，但若DeepSeek透過OpenAI輸出的結果開發競爭性模型，則違反了 OpenAI明確禁止的服務條款。

請繼續往下閱讀...

根據彭博社報導，微軟與OpenAI正調查DeepSeek是否透過未經授權的方式，大量提取API輸出數據，並利用這些數據作為技術基礎。微軟的維安團隊早在2024年秋季，就注意到相關活動，這些行為與DeepSeek的技術開發進程高度吻合。

與此同時，一張梗圖於社群平台瘋傳，生動地諷刺了DeepSeek的技術盜用行為。照片中，OpenAI正努力釣取「真實數據」，而一旁的DeepSeek則從遠處走來坐下，直接將釣竿插入OpenAI的水桶裡。該圖引發廣泛討論，許多網友轉發並留言：「精準，也符合中國國情」、「DeepSeek = DeepSteal」、「有好笑到」、「數據蒸餾原理」、「淺顯易懂的圖」、「非常生動形象的把DeepSeek偷竊的過程畫出來了...」。

????因被意大利情报部门发现窃取用户隐私，中共的DeepSeek 应用已从意大利的 Google Play 和苹果 App Store 下架！

商务部长候选人卢特尼克在参议院听证会上表示，中共的DeepSeek AI滥用了美国技术：“他们偷了东西，进行了入侵，窃取了我们的知识产权！”

另据美国调查，Deepseek… https://t.co/vrjOrDs6nk — 海外爆料 （@zhihui999） January 29, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法