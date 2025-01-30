初三迎旅遊車潮！國道17處壅塞路段、高乘載管制一次看

春節國道交通疏導措施。（交通部高公局提供）

2025/01/30 18:35

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假進入尾聲，明日大年初三，各地可能有旅遊車潮出現。高公局指出，明日國道交通量預估可達139百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，國道計有17處重點壅塞路段，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國道5號南向用路人建議5時前或17時後出發。

高公局說明，今日截至17時，國道交通量為89.7百萬車公里，預估今日交通量為137百萬車公里，仍在預期範圍，預估明日國道交通量為139百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

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此外，高公局預判明日重點壅塞路段為國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國道3號南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

高公局指出，壅塞路段尚有國道5號南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國道4號西向潭子系統-豐勢；國道6號西向舊正-霧峰系統；國道10號東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

因此，高公局建議，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國道5號南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國道5號北向用路人建議於9時前出發。

高公局提醒，明日5-12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、國道5號石碇及坪林南向入口；10-18時封閉國道1號仁德、虎尾北向入口及國道1號王田雙向入口；12-24時封閉國道1號埔鹽系統、國道3號西濱北向入口。

另，13-18時國道1號下營系統至頭份、國道3號官田系統至竹南各交流道之北向入口實施高乘載管制；13-18時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制；單一費率、國道3號新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

北部區域路況預報。（交通部高公局提供）

中部區域路況預報。（交通部高公局提供）

南部區域路況預報。（交通部高公局提供）

南部區域路況預報。（交通部高公局提供）

中部區域路況預報。（交通部高公局提供）

北部區域路況預報。（交通部高公局提供）

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